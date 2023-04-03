طرق عمل حلويات رمضان الجديدة بـ50 جنيها.. أسعارها خيالية في المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

منافسة قوية تشهدها محال تقديم الحلويات بأصنافها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لارتباط الشهر الكريم بأطباق الحلوى المختلفة، ومؤخرًا، تم طرح عدد من الأصناف التي لاقت اندهاش الكثيرين نظرًا لأسماؤها الغريبة غير الشائعة، وكذلك أسعارها العالية، إذ وصل سعر القطعة الواحدة منها إلى 400 جنيه.

وعلى الرغم من طرح تلك الأطباق بأسعار باهظة الثمن، إلا أنه يسهل على ربات البيوت تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوافرة لا تتعدى قيمتها الـ50 جنيهًا.

المكشكشة وطريقة عملها

المكشكشة، عبارة عن عدة طبقات من البقلاوة المحشوة بالزبدة مع حشو الكريمة الباستري بالفانيليا وصوص اللبن الخاص والفستق، إذ تًعد أوراقها في البداية على شكل «مروحة»، لتظهر في النهاية وتبدو «مكشكشة»، وتم عرضها داخل أحد أشهر محلات الحلويات مقابل 455 جنيها.

طريقة عمل المكشكشة

ويمكنك تحضير المكشكشة في المنزل من خلال الآتي:

• المقادير:

- لفة جلاش.

- كوب سمنة مذاب.

- فسدق مجروش.

- كريمة الباستري بالفانيليا.

- صوص الحليب بالزبدة.

• الشربات:

- 2 كوب سكر.

- 2 كوب ماء.

- عصير ليمون.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

• الخطوات:

- اغلي الماء مع السكر ثم ضيفي إليهم عصير الليمون حتى تمام الغليان، وضيفي إليهم الفانيليا لتحصلي على الشربات، واتركيه يبرد جانبًا.

- احضري صينية وادهنيها بالسمن جيدًا.

- قومي بإحضار لفة الجلاش، واخرجي الرقائق منها، وقومي بطيها كـ«الطائرات الورقية» حتى تصبح الأوراق «مكشكشة»، ومن ثم ادهنيها بالسمنة المذابة.

- تضاف الكريمة مع صوص الحليب، وملعقة من السمن.

- ادخليها الفرن حتى تمام النضج وتتحول إلى اللون الذهبي.

- اسقيها بالشربات وزينيها بالفسدق.

2- القشطوطة وطريقة عملها

فيما تم طرح القطعة الواحدة من القشطوطة مقابل 55 جنيهًا، وهي عبارة عن نوع من أنواع الكيك التي تقدم بشكل مختلف، مضاف إليها الزبدة والحليب.

طريقة عمل القشطوطة

• المقادير:

- 3 بيضات.

- كوب إلا ربع من السكر.

- بيكنج باودر.

- كوب دقيق.

- فانيليا.

- رشة ملح.

- مُحسن كيك.

ملحوظة: يجب أن يتم تحضير الكيك دون زيت أو زبدة أو دهون، حتى تكون اسفنجية.

• مقادير الكريمة:

- كوب من الكريم شانتيه الخام.

- كوب من الحليب المثلج.

- ملعقة من السكر.

• مقادير الكراميل:

- كوب سكر.

- مكعب زبدة.

- ملعقة نشا.

- نصف كوب حليب.

• خطوات التحضير:

- اضربي كل من البيض والسكر والفانيليا مع الدقيق والبيكنج باودر والملح جيدًا باستخدام المضرب الكهربائي.

- احضري صينية وادهنيها بالزيت مع رشة بسيطة من الدقيق، وضيفي عليها خليط الكيك.

- ادخلي الكيك لفرن ساخن واتركيها لمدة 20 دقيقة، وأخرجيها حتى تبرد تمامًا.

- ضعي الحليب مع 3 ملاعق سكر، واسقي الكيك بهم واتركيه لمدة ساعة.

- جهزي الكريمة وضيفيها إلى الكيك وادخليها الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

• طريقة تحضير صوص الكراميل:

- ضعي السكر على النار حتى يأخذ اللون البرونزي وضيفي إليه الزبدة ومن ثم الحليب، وزيني به الكيك.

اللايصة وطريقة عملها

كما طرح أحد محلات الحلويات الشهيرة، حلوى باسم «اللايصة» وهي مزيج من بلح الشام، مع المانجو والكريمة وغيرها التي تعطيها مذاقا مميزا ومختلفا، عن باقي الحلويات المعهودة، على أن تكون القطعة بـ 295 جنيها.

طريقة عمل اللايصة

• المقادير:

- قطع المانجو.

- بلح الشام.

- قشطة.

- فستق.

- كريمة ثقيلة.

يتم تحضير«اللايصة» بوضع قطع بلح الشام المغمور بالقشطة والكريمة، مع قطع المانجو على الوجه، ومزينة بالفستق المجروش.