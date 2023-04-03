تعرف على موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذير مهم للأمهات.. تبدأ الثلاثاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الترقب تعيشها الأمهات بعد أيام من موجة باردة وانخفاض في درجات الحرارة، إذ أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه اعتبارا من الأحد حتى نهاية هذا الأسبوع، تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد إلى 35 درجة مئوية، بسبب تأثر البلاد برياح جنوبية غربية حارة وجافة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

موعد ذروة الموجة الحارة

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أوضحت لـ«الوطن» أنه من المقرر أن تشهد البلاد موجة حارة، تبدأ الثلاثاء، وستنتهى يوم الجمعة الموافق 7 أبريل الحالي، إذ تكون الأجواء حارة فترة النهار على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

تحذير هام للأمهات لتجنب الموجة الحارة

وتخشى الأمهات إصابة أطفالهن في هذه الأجواء بالحساسية أو الجفاف، الأمر الذي حذر منه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، موجهًا عدة نصائح للحفاظ على صحة الأبناء جاءت على النحو التالي:

1- التخفيف للأطفال في الملابس، وضرورة ارتداء الملبوسات القطنية فقط.

2- الاستحمام بالماء البارد مرتين يوميا مع استعمال صابونة الجلسرين.

3- الإكثار من شرب الأطفال للمياه.

4- عدم ترك الأطفال أقل من عامين مرتدين الحفاضات فترات طويلة، وتغييرها على فترات قريبة؛ حفاظا عليهم من الإصابة بالالتهابات.

كيف تتجنب مخاطر الموجة الحارة؟

ونصحت وزارة الصحة والسكان، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواطنيها بنصائح لتجنب الموجة الحارة، جاءت على النحو التالي:

- تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرارة.

- احرص على تناول السوائل والمياه في وجبة السحور، والاستراحة في أماكن باردة.

- نظم وقتك ومجهودك بين أوقات الصباح، وفي المساء، حتى لا تُجبر على قضاء ساعات طويلة في الطقس الحار.

- تناول السوائل خلال فترة الإفطار حتى السحور.

- تناول الأدوية الطبية، إذا كنت ممن يعاني من مشكلات صحية أوقات الطقس الحار.