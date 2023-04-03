معلومات عن رواية «قواعد العشق الأربعون».. والسبب خلف ظهورها في مذكرات زوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، ظهر الفنان خالد الصاوي، الذي يلعب دور الطبيب النفسي الذي يساعد رؤوف ويلعب دوره طارق لطفي، في حل مشكلاته الأسرية والعاطفية مع زوجته، وهو ممسكًا بكتاب «قواعد العشق الأربعون»، وهو ما لفت انتباه متابعي العمل، ومن ثم زادت عمليات البحث عن تلك الرواية للتعرف عنها أكثر.

معلومات عن رواية «قواعد العشق الأربعون»

خلال السطور الآتية، نقدم أبرز المعلومات عن رواية «قواعد العشق الأربعون» بعد استعانة خالد الصاوي بها ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، حسب ما ذكر موقع goodreads العالمي.

قدمت رواية «قواعد العشق الأربعون» الكاتبة البريطانية التركية إليف شافاق، وهي روائية حائزة على عدد من الجوائز العالمية.

تدور أحداث رواية «قواعد العشق الأربعون»، حول القواعد المعنية بالمراسلات التي يتبادلها العشاق في قصص الحب، وهي تحكي عن شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومى، ومخاطبة القلب، وتلقيه الإشارت التى يتبعها للوصول للحقيقة، حيث تبعد خلال أحداثها عن العالم الخارجي القاسي، وتركز على كل ما يخص سبل الحديث بين العشاق، وهو ما يأتي خلف الاستعانة بها، ضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج.

من هي إليف شافاق؟

وتعد إليف شافاق الكاتبة صاحبة الروايات الأكثر قراءة على نطاق واسع في بلادها تركيا، وقدمت رواية «قواعد العشق الأربعون» باللغتين التركية والإنجليزية، كما تمت ترجمتها إلى العربية أيضًا من قبل عدد من الكُتّاب، التي لاقت نجاحًا واسعًا في الوطن العربي.

وإلى جانب حبها للكتابة، حصلت إليف شافاق على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية، ودرست في عدة جامعات مختلفة بين تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما أنها حصلت على زمالة فخرية، فضلًا عن عضويتها في مجلس الأجندة العالمية Weforum للاقتصاد الإبداعي، وعضو مؤسس في ECFR (المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية).