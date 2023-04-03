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نصائح وزارة الصحة والسكان.. لفطور وسحور صحي في رمضان

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القاهرة - سمر حسين - صحة

نصائح وزارة الصحة والسكان لفطور وسحور صحي في رمضان

جعل الأسرة تصوم بصحة أهم ما تريدة ربات البيوت، لذا قدمت وزارة الصحة والسكان، نصائح لتناول الطعام بطريقة صحية فى رمضان، مع الأطعمة والخطوات التي يجب اتخاذها على الفطار وبعده، إذ أن ذلك أهم ما يشغل تفكير الأمهات، لأنهن دائمًا تبحثن عن ما يساعد أسرهن على أن يكونوا بصحة جيدة.

نصائح لتناول الطعام بطريقة صحية في رمضان

قدمت وزارة الصحة والسكان، منشورًا على موقعها الرسمي على وسيلة التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، نصائح لتناول الطعام بطريقة صحية في رمضان، وهي كالتالي:

مع أذان المغرب

يجب الإفطار على:

- التمر واللبن والماء.

- تناول قليل من الشوربة الدافئة.

اخذ استراحة لصلاة المغرب، ويتم تناول وجبة الإفطار بعدها. 

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في وجبة الإفطار 

يجب أن تحتوي على:

- وجبة متوازنة تحتوي على كافة العناصر الغذائية بكميات متعددة «نشويات- بروتينات- خضراوات». 

- يفضل توزيع وجبة الإفطار على مرتين.

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بين الإفطار والسحور

وبين وجبتى الإفطار والسحور يجب:

- شرب العصائر الطبيعية وتناول الفواكه الطازجة أو المجففة.

- لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية، ولكن بكمية قليلة.

- تناول الحلويات المعدة صحيًا بقليل من الدهون مع وضع فاكهة للتزيين بدلًا من الكريمة.

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شرب المياة

- شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء.

- تجنب المشروبات الغازية والجاهزة المحلاة بالسكر.

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وجبة السحور

يجب عند تناول السحور:

- تناول وجبة السحور يفضل تأخيرها إلى قبيل الفجر، مع تناول طبق السلطة الخضراء المكونة من الخيار والخس والخضراوات الورقية.

- شرب اللبن ومنتجاته من الزبادى والأجبان والبيض.

- يجب أن تتكون وجبة السحور من البطاطس والبطاطا والخبز البلدى، والبقوليات كالفول المدمس.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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