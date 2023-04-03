4 فوائد صحية لعيش الغراب.. مفيد لصحة القلب والحامل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

فطر يشبه في شكله الخارجي المظلة، تنحني رأسه الدائرية فوق ساقه، مما يعطيه شكلًا مميزا وهو المشروم، أو عيش الغراب الذي لا يعكس مظهرا جماليا على ضفاف إحدى الحقول الريفية فقط، لكنه يحتوي على الكثير من الفوائد منها أنه مضاد قوي للسرطان، كذلك مفيد لعضلة القلب وغني بحمض الفوليك المفيد للحامل، ويستعرض «هن» فوائد عيش الغراب في التقرير التالي، وفقا لموقع «healthline» البريطاني.

فوائد عيش الغراب

يعد من أهم فوائد عيش الغراب، أنه مضاد للسرطان، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المكافحة للشوارد الحرة في الجسم، بحسب المعهد الوطني للسرطان.

تعزيز صحة القلب

لا يتميز عيش الغراب بطعمه المميز فقط عند إضافته للطعام، لكنه أيضا من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في ضبط ضغط الدم وتنشيط الدورة الدموية، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما يحتوي على فيتامين سي، الذي يرتبط نقصه في الجسم بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016.

ضروري للحامل

وينصح بتناول عيش الغراب أثناء الحمل، لأنه غني بحمض الفوليك، الذي يساعد على حماية الحامل من التعرض للإجهاض والولادة المبكرة، بالإضافة إلى الحماية التي يوفرها للجنين ضد الإصابة بالعيوب الخلقية.

مصدر مهم للبروتين

ومن فوائد عيش الغراب أيضا، أنه يمد الجسم بالبروتين، لذلك يعتبر بديلا عن اللحوم، كما يعتبر غذاءً مناسبا للنباتيين والأطفال، كما أنه يقي الجسم من أشعة الشمس الضارة، لاحتوائه على السيلينيوم، وفيتامين C، كما يقي من الإصابة بفقر الدم، أو الانيميا لاعتبار مصدرا غنيا بالحديد.