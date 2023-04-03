طريقة عمل الأرز البسمتي بخطوات الشيف فاطمة أبو حاتي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الأرز البسمتي، واحدة من الوصفات المميزة والمطلوبة، خاصة مع قدوم شهر رمضان وذلك لتحضيره مع أطباق المشويات الأساسية، أو مع تقديم الكبسة السعودي، أو حتى تحضيره كطبق جانبي بجانب وجبات اللحوم المختلفة، أو كوجبة أساسية من الأرز بالمكسرات، إلا أن الأمر يحتاج لعدة أمور و«تكات» لخروجه بالمذاق المطلوب.

طريقة عمل الأرز البسمتي

ويقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة تحضير الأرز البسمتي للمشويات على طريقة فاطمة أبو حاتي.

مقادير طريقة عمل الأرز البسمتي

- نصف كيلو من الارز البسمتي

- بصلة متوسطة مبشورة

- معلقتين كبيرتين من السمنة

- نقاط صغيرة من الزيت

- معلقة صغيرة من الكركم

- معلقة صغيرة من الكاري

- لتر ماء مغلي

- ملح حسب الرغبة

طريقة عمل الأرز البسمتي

- في البداية، اغسلي الأرز جيدًا ثم غطيه بالماء الدافئ لمدة 15 دقيقة

- في طاسة على النر، ضعي السمنة والزيت، ثم نضع البصل حتى تصفيته.

- ضيفي الكركم والكاري ونضيف الأرز بعد أن نرشحه ونقلبه

- ضيفي الملح ونضيف الماء ونتركه على نار عالية

- غطي الأرز حتى ينضج، ثم قومي بتقديم النار عليه لمدة 25 دقيقة

نصائح وتكات تحضير الأرز البسمتي

- يجب نقع الأرز البسمتي قبل تحضيره في ماء دافئ

- يحتاج الأرز البسمتي للنقع لفترة قصيرة، ثم يصفي جيدا قبل الاستخدام

- كوني حذرة، فبعد النقع لا يحتاج إلى الكثير من الماء.

- يجب غلي الماء قبل وضعه على الأرز.

- يفضل عمل الأرز البسمتي بالسمنة أو الزبدة وليس الزيت، لذا يجب وضع ملعقة من السمنة أو الزبدة لكل كوب أرز.

- استخدمي البهارات الأساسية خلال تحضير الأرز البسمتي مثل الكاري والكركم، القرفة وورق اللورى والحبهان والبهارات المشكلة والملح.

- ضيفي كوب شوربة أو مكعب مرق دجاج لمذاق افضل للأرز البسمتي.

- احرصي على أن يكون لكل كوب من الأرز 2 كوب من الماء.