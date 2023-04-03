أحمد يونس يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامية شيرين الطحان: «ادعوا لها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتاة جميلة ظهرت على الشاشة لأول مرة كمقدمة برامج، ثم تعددت أدوارها في عالم الفن، هي الإعلامية والفنانة شيرين الطحان التي هاجمها السرطان، لتغيب عن الشاشة وتحارب المرض مع دعوات الآلاف من المتابعين والأحباء لها، حتى خرج الإعلامي أحمد يونس، ليكشف الحالة الصحية لشيرين الطحان، ويطلب من متابعيه الدعاء لها، متأثرًا بما تعانيه من ألم وعدم القدرة على مواجهة السرطان الخبيث الذي أنهك جسدها حتى دخلت العناية المركزة.

الإعلامي أحمد يونس يطلب الدعاء لشيرين الطحان

خلال كلمات قليلة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كشف أحمد يونس، الحالة الصحية لشيرين الطحان، وطلب الدعاء لها قائلاً:«نسالكم الدعاء للإعلامية شيرين الطحان، حالتها صعبة بالعناية المركزة والسرطان في مرحلة حرجة جدًا، يارب أشفيها وأشف كل مريض».

وفي حديث سابق لـ«الوطن»، كشفت إحدى الصديقات المقربات من شيرين الطحان، أنّ حالتها الصحية صعبة، وهو ما استلزم دخولها المستشفى، مطالبة محبيها بالدعاء لها، لتتجاوز تلك المحنة الصعبة، أما جيهان الطحان فقالت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الإعلامية شيرين الطحان، تعاني من مشكلات في القلب والرئة، كما يوجد نقص في مكونات الدم والبوتاسيوم لديها.

الإعلان عن مرض شيرين الطحان

وقبل إعلان أحمد يونس، آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين الطحان، كانت الفنانة صفاء جلال، قد كشفت تعرض الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، ونشرت حينها صورة لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة، ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب»، وكان هذا في بداية الشهر الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم تتعافى ولا زالت تتلقى الدعوات بالشفاء والخروج لحياتها الطبيعية من جديد.