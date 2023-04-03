حيل سهلة وسريعة لتجفيف الأظافر.. منها الماء المثلج

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تفضل السيدات والفتيات، وضع طلاء الأظافر بألوان مختلفة، ولكن العديد منهن يواجهن مشكلة تجفيفه بعد وضعه، إذ يقلقن من محاولة مسح الأطراف التي يوجد عليها اللون، دون أن يؤثر على شكل الأصابع، كما أنه قد يستغرق مدة طويلة حتى يجف.

لذا يقدم «هُن» خلال التقرير التالي بعض الحيل البسيطة، التي ستساعدك على تجفيف طلاء الأظافر بطريقة سهلة وسريعة، دون مواجهة أي نوع من المشاكل، بحسب ما نشرته مجلة «elle».

حيل سريعة لتجفيف طلاء الأظافر

اتباع بعض الحيل المختلفة، تساعدك على تثبيت لون طلاء الأظافر، دون ترك أثاره على باقي أجزاء اليد، وإليكِ أفضل هذه الحيل فيما يلي.

قطع الثلج والماء البارد

احضري وعاء متوسط الحجم، به كمية كافية من المياه البارد، وقطع صغيرة من الثلج، واتركيه حتى يذوب، ثم ضعي يديكي في الماء، لمدة لا تقل عن 5 دقائق، لتحصلي على لون مثبت من طلاء الأظافر الخاص بكِ، وتعد هذه أسهل الطرق وأبسطها على الإطلاق.

مستحضر Top coat

هذا المستحضر التجميلي، يحتوي على العديد من المميزات، منها أنه يساعد على تثبيت طلاء الأظافر لمدة طويلة، كما أنه يحمي الأصابع من التشقق، ويترك أثرا واضحا عليها، كونه يساعد على لمعانها، ويقلل من فرص إصابة اليد والأظافر بالجفاف.

مجفف الشعر

مجفف الشعر بجانب حفاظه على الشعر، إلا أنه أيضا يساعد على تجفيف طلاء الأظافر بسهولة، لذا ضعي الإعداد على الهواء البارد، وضعيه بالقرب من أظافرك المبللة، وكرري ذلك عدة مرات حتى يجف تماما.

قطرات الزيت

تعد الزيوت الطبيعية، من المواد التي تساعد في الحفاظ على نعومة الأظافر، وحمايتها من الجفاف والتشقق، مثل زيت الزيتون، أو يمكنكِ وضع بعض قطرات الزيت الخاص الأطفال على أصابعك المطلية، ثم استخدمي قطعة من القطن لمسحه بعد الانتهاء من تثبيت الطلاء.