سحور 12 رمضان.. طريقة عمل الزبادي العادي واليوناني في المنزل بالمقادير

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قبل ساعات من استعدادات ربات البيوت، وخاصة الأمهات لتحضير سحور 12 رمضان، تلجأ العديد منهن لتحضير الزبادي، إذ أنه عنصر أساسي على طاولة السحور في المنزل، بدلًا من الشراء، لتوفير تكلفتها خاصة الأسر والعائلات التي تتكون من عدد كبير، فضلًا عن ضمان الحصول على مذاق مميز وجودة عالية دون تكلفة أو عناء على الإطلاق.

سحور 12 رمضان.. طريقة عمل الزبادي العادي واليوناني

ويُقدم «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل الزبادي البيتي في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، لتقديمها على السحور.

سحور 12 رمضان.. طريقة عمل الزبادي العادي

كيلو لبن دافئ

علبة زبادي

ماء ساخن

طريقة عمل الزبادي البيت

في الخطوة الأولى ابدأي بخلط الزبادي مع اللبن، ثم ضعيه في طاجن فخار.

في الخطوة التالية، ضعي الطاجن في صينية بها ماء ساخن.

يوضع الطاجن في الفرن، ومن ثم ضيفي ماء ساخن للصينية بعد ساعتين.

اخرجيه عقب النضج، واحفظيه في الثلاجة ليلة كاملة.

يصبح الزبادي جاهز على للتناول بعد خروجه من الثلاجة.

سحور 12 رمضان.. طريقة عمل الزبادي اليوناني

في السطور التالية، يُقدم «هُن»، طريقة عمل الزبادي اليوناني في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

مقادير الزبادي اليوناني

4 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة زبادي

قماش شاش

طريقة عمل الزبادي اليوناني

في الخطوة الأولى قومي بوضع اللبن في وعاء على النار حتى تمام الغليان.

غطي الحليب على النار واتركيه لمدة ساعة حتى يبرد.

ضيفي الزبادي واستمري في التقليب، بالمضرب اليدوي.

ضعي الخليط في وعاء، ثم سخني الفرن جيدا، وضعي بداخله الزبادي، لمدة ثلث ساعة.

في الخطوة الأخيرة ضعي الزبادي في مصفاة، واتركيها حتى يصفى تمامًا، ثم احفظيه في الثلاجة.