الامارات | خبراء يحذرون من خطورة استخدام بيانات سرية على «شات جي.بي.تي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر خبراء معهد هاسو بلاتنر آنستيتيوت (إتش.بي.آي) الألماني المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، من مخاطر تقديم معلومات حساسة أثناء استخدام منصة المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي بسبب ضعف عوامل حماية البيانات والمحافظة على السرية في المنصة.

وقال الخبراء إنه إلى جانب المخاوف من أن تقدم منصة «شات جي.بي.تي» إجابات خطأ أو مزيفة عن الأسئلة، فإن الخدمة يجب عدم اعتبارها مكاناً جيداً للمحافظة على السرية. يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد المستخدمين على منصات محادثة الذكاء الاصطناعي في حياتهم. ويشير الخبراء إلى أن المستخدمين قد يندفعون لإضافة بيانات حساسة على المنصة، لأنه كلما قدم لها المستخدم معلومات، تمكنت من تقديم إجابات بطريقة أفضل وأذكى.