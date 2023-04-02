ما هو مرض لطفي لبيب الذي كشف عنه في «أنا والقناع»؟.. أعراضه مُقلقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حوار من القلب، كشف الفنان لطفي لبيب، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المرض الذي أصابه، وربما وقف مؤخرًا أمام مسيرته الفنية، إذ قدم لنا العديد من الأدوار البارعة دراميًا وسينمائيًا، قبل أن يبتعد مؤخرًا، بسبب مرضه الذي حال بينه وبين الاستمرار في العطاء الفني.

ما مرض لطفي لبيب الخطير الذي كشفه في «أنا والقناع»؟

وكشف الفنان لطفي لبيب، أنه أُصيب بجلطة في المخ، قائلًا: «أُصبت بجلطة في المخ معطلاني.. بس أنا مش متعطل».

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن جلطة المخ، أو السكتة الدماغية، هي عبارة عن تجمع كتل دموية في الدماغ، وتحدث بشكل كبير لدى الأشخاص دون سن الـ40 عامًا، ويصاب بها أيضًا حوالي 8% من الأطفال المصابين بداء الخلية المنجلية، ويعد السبب الرئيسي للإصابة بها، ارتفاع ضغط الدم وتعاطي التبغ.

«الصحة» توضح أعراض السكتة الدماغية

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أعراض السكتة الدماغية ، إذ جاءت على النحو التالي:

- خدر أو ضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم.

- صعوبة في التحدث أو الفهم.

- صعوبة في الرؤية في كلا العينين أو إحداهما.

- صعوبة في المشي، والدوخة، وفقدان التوازن.

- صداع شديد ومفاجئ وقد يصاحبه غثيان.

أسباب السكتة الدماغية

أما عن أسباب جلطات المخ، أوضحت الوزارة أنها كما يلي:

- نمط سلوك الحياة غير الصحي.

- عدم ممارسة الرياضة.

- تناول الأغذية غير الصحية.

- التدخين.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، بضرورة اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه مع ممارسة الرياضة.