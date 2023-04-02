الامارات | سويسرول الفانيليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تكتمل مائدة شهر رمضان من دون الحلويات والمشروبات الباردة والساخنة، المفضلة من أفراد الأسرة عقب الإفطار، الشيف الإماراتية تقدم لنا مجموعة من الوصفات ،» إرث أبوظبي « سارة الشحي من البسيطة والسهلة لحلويات ومشروبات من تراث الإمارات.

تعد وصفة السويسرول من الأكلات المحببة للجميع، خاصة الأطفال، وتتميز بأنه يمكن تغيير الحشوات المستخدمة فيها وتنويعها بين أنواع الفواكه المختلفة أو الشكولاتة او الفانيليا أو غير ذلك من النكهات.

• «الوصفة تتميز بأنه يمكن تغيير الحشوات وتنويعها بين نكهات مختلفة».

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