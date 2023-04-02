فنانات اشتهرن بدور المرأة الشعبية خفيفة الدم.. منهن هالة صدقي في «جعفر العمدة»

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3 جمل اشتهرت بها هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة.. علقت بأذهان الجمهور

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أدوار كوميدية طريفة اشتهرن فيها بخفة الدم، أطلين على جمهورهن بمنظر غير مألوف، فتارة تمسك إحداهن بالشيشة وتخطف الأنظار بضحكتها العفوية وأسلوبها الشيق وهي تجلس في منطقة شعبية، وتارة أخرى تجسد إحداهن دور المرأة الشعبية التي ترتدي العباءات التقليدية المميزة، وتنطق بكلمات وجمل تعبر عن السيدات الشعبيات، هكذا لعبت العديد من الفنانات أدوار المرأة الشعبية بأسلوب لطيف وخفيف الظل، وظلت تلك الأدوار خالدة في أذهان الملايين من عشاق الدراما والسينما المصرية، وكان آخرهن الفنانة هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة الذي يعرض حاليا ضمن دراما رمضان 2023.

فلا أحد ينسى سعاد أحمد بفيلم «ابن حميدو»، أو الفنانة الكبيرة سناء جميل في مسلسل «الراية البيضاء»، مرورًا بالفنانة سلوى خطاب التي قدمت دور المرأة الشعبية أكثر من مرة، وفيفي عبده، وحتى إبداع الفنانة الكبيرة هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة، التي جذبت الأنظار إليها منذ المشهد الأول لها.

فنانات اشتهرت بتقديم دور المرأة الشعبية خفيفة الدم

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أدوار فنانات اشتهرت بتقديم دور المرأة الشعبية خفيفة الدم، كما يلي:

هالة صدقي - صفصف

سيدة شعبية أنيقة ترتدي أفخم العباءات، لا تفارقها الشيشة ولا تترك صورة زوجها المرحوم والد «جعفر»، تحب الإطراء وتعده وسيلة التقرب الوحيدة لها من زوجات نجلها «جعفر»، فهي الحماة القاسية ذات اللسان السليط، والأم الحنونة، هكذا برعت الفنانة هالة صدقي بدور «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، إذ ظهرت تارة في دور الحماة القاسية، وتارة الطيبة التي تهدأ سريعًا، باحثة عن هدوء عائلتها ومنزلها، تحفظ سر نجلها، صوتها مرتفع دومًا، ممزوج بالكلمات الساخرة والجُمل غير المعتادة في وصف من حولها.

سلوى خطاب

في 2016، جسدت الفنانة سلوى خطاب، دور «صباح» بمسلسل «نيللي وشريهان»، إذ قدمت فيه دور المرأة الشعبية الباحثة عن المشاكل، سليطة اللسان، ذات الأمثال الشعبية الكوميدية، لتحوز إعجاب الكثير من متابعيها وتخطف الأنظار بأدائها المميز.

وفي تصريح إعلامي سابق، أكدت سلوى خطاب، أن الأدوار الشعبية مرهقة جدًا بالنسبة لها وإنها لا تقلل من أنوثتها على الإطلاق.

حنان مطاوع

ومنذ عدة أعوام أطلت علينا الفنانة حنان مطاوع بدور الفتاة الشعبية «تهاني» بمسلسل «هذا المساء» التي قبلت أن تكون زوجة ثانية بالسر، بعد أعوام من التعاسة عاشتها مع زوجها الأول، لتقدم دور وصفته الفنانة من قبل أنه من أهم أدوارها.

فيفي عبده

في دور المعلمة «كيداهم»، برعت فيفي عبده في مسلسل «كيد النسا» إذ قدمت حينها دور المعلمة والأم، التي دومًا ما كان صوتها يسبق تفكيرها، مرددة العديد من الأمثال الشعبية الكوميدية.

سناء جميل

نجحت الفنانة سناء جميل، في تجسيد دور المعلمة فضة المعداوي من أكبر تجار السمك في مسلسل الراية البيضاء عام 1988، إذ حققت حينها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث ظهرت بملابس شعبية، وترتدي الكثير من المصوغات الذهبية، تبحث عن الصراعات والمشكلات، وكان أشهرها خلافها مع الدكتور مفيد أبو الغار، الذي يمتلك فيلا أثرية بالإسكندرية.

سعاد أحمد

تألقت الفنانة سعدية أحمد عبدالغفار في فيلم «ابن حميدو» بشخصية المعلمة «تفيدة»، زوجة الريس حنفي الذي جسد بطولته الفنان عبد الفتاح القصري، إذ عُرفا بالجملة الشهيرة: «أنا كلمتي لا يُمكن تنزل الأرض أبدًا»..«حنفي!.. خلاص تنزل المرة دي».