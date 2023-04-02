لطفي لبيب يكشف لـ«أنا والقناع» سر إبعاد بناته عن الوسط الفني: «بحميهم من أمر واحد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استضافت الإعلامية منى عبد الوهاب، في برنامجها «أنا والقناع»، الفنان الكبير لطفي لبيب، الذي ظهر لأول مرة بعد غياب عن الشاشة الفترة الماضية، ليوضح سبب منع بناته من التمثيل، راويًا أن هناك أسباب عديدة بينها خوفه عليهن من الشهرة المزعجة، وإبعادهن عن الكثير من الإشاعات وكذلك خوفًا عليهن عدم الموهبة، إذ أراد أن يحيطهن بالأمان والابتعاد عن القيل والقال.

سبب منع لطفي لبيب لبناته من التمثيل

خلال الحلقة التي تُعرض على جزئين، سألت الإعلامية منى عبد الوهاب، ضيفها الفنان لطفي لبيب في برنامج «أنا والقناع»، السؤال التالي:«قناع ولا اقتناع، لما منعت بناتك من التمثيل وقولت أنك رافض يمثلوا لأنك راجل صعيدي»، لتعرف منه سبب رفضه التحاق بناته بمعهد التمثيل، وجاوب عليه قائلاً:«هقولك على حاجة، نمرة واحد، الناس هتبقى عايزة تصور معاهم علشان هما بنات لطفي لبيب مش علشانهم هم، وأنا مبحبش كده، ثانيا، هما مش موهوبين، وكلهم كويسين مش محتاجين أنهم يمثلوا».

واستكمل حديثه قائلاً:« لما بنتي قالتلي يا بابا أنا عايزة أدخل معهد فنون مسرحية، قولت لها لأ، أنا عارف إنها مش موهوبة، وخايف تضيع سنين من عمرها، والممثل الموهوب بيفرض نفسه في أي مكان، وهي مافيش موهبة، وده هيخليها تتحول لشكل ثانوي في التمثيل».

لطفي لبيب: بخاف عليهم عشان كده بحميهم من الشهرة المزعجة

حياة الشهرة بالرغم من متعتها إلا أن لها وجهًا آخر، وجه يتعرض فيه الشخص المشهور للنقد وأحيانًا الإهانة، لذلك كان على «لبيب»، الذي جرب تلك الحياة أن يحتوي أسرته بعيداً عنها، قائلًا خلال برنامج «أنا والقناع»:«بخاف على أسرتي من الوسط الفني، عشان الكلام غير اللائق والإشاعات، أنا عايز أجنبهم الحتة دي خالص، وكمان حياة الشهرة صعبة، وعلى الرغم من صعوبتها هي ممتعة لفترة من الوقت وبعدها تتحول لإزعاج، وفي نوعين من الشهرة، واحدة ذات قيمة وفي واحده بتقل من قيمتي، ولازم ألبس لها قناع الخشب».