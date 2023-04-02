الامارات | عالم الزلازل الهولندي: زلزال قوي سيضرب العالم يوم الخميس (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس من زلزال قوي سيضرب مناطق حول العالم في 6 أبريل الجاري.

وفي مقطع فيديو شاركه معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي "SSGEOS"، وهو المعهد الذي يرعى أبحاث العالم الهولندي العلمية منذ فترة، أوضح هوغربيتس أن الأسبوع الأول من أبريل، والذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر، سيكون حرجا فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية.

وخلال عرضه لمجموعة من الرسوم البيانية التوضيحية، أشار هوغربيتس إلى أنه خلال الأيام القادمة، وتحديدا يوم غد الاثنين 3 أبريل، سيكون كوكب الزهرة مقترنا مع كوكبي المريخ وزحل، وأن ذلك الاقتران، سوف يتلاقى بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة مع اكتمال القمر في 6 أبريل، وهي اقتران القمر مع كوكب المشترى، لافتا إلى أنه يجب مراقبة ومتابعة اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس، بحذر كبير.

وعلى حد تعبيره، فإن الفترة ما بين 4 إلى 6 أبريل، حيث يكتمل القمر بالتزامن مع تلك الاقترانات، هي الفترة الأكثر حرجا.

وحسب "روسيا اليوم" ختم العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس حديثه في مقطع الفيديو: "مع تلك الاقترانات ومع اكتمال القمر، نعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك..هذا يعني أنشطة زلزالية قوية".

وأعاد هوغربيتس، أمس السبت، نشر تغريدة لـ"SSGEOS"، تشير إلى أن هناك احتمال حدوث هزة أقوى خلال الـ24 ساعة القادمة، (أي اليوم، الأحد) على الأرجح منخفضة إلى متوسطة في مستوى 6 درجات على مقياس ريختر، والمناطق المرشحة تشمل منطقة البحر الكاريبي / أمريكا الوسطى".