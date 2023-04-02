أمهات دراما رمضان يشعلن «التريند».. صفصف سند «جعفر» و«الكوماندا» انكسر بموت والدته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حب الأم الشيء الوحيد الذي لا وصف له دومًا، فإننا جزءًا منها وهي منا، لا نفترق منذ لحظة المجيء إلى الحياة وحتى الكبر، إذ تظل الأم تحاوط أبناءها بالدعاء والمحبة وتبقى هي الحضن الدافئ الذي لا يستطيع أحد الاستغناء عنه، ذلك الحب ظهر جليًا في مسلسلات دراما لهذا العام، إذ جسدت العديد من المشاهد حب الأم في قلوب الأبناء، نستعرضها فيما يلي:

مسلسل رسالة الإمام

ورد خلال حلقات مسلسل رسالة الإمام، الكثير من المشاهد التي تجمع الابنة بوالدها الإمام، ولكنه كان دومًا حريصًا على أن يطلب من ابنته مساعدة والدتها، وهو الدور الذي تجسده الفنانة سماح السعيد، ويتردد على لسانه دائمًا حديث رسول الله صلى الله عليه، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟، قال: أمك، قال: ثم من؟، قال: أبوك»، وهو ما يبين أهمية رضا وحب الأم.

مسلسل ضرب نار

خلال أحداث مسلسل ضرب نار، كانت هناك العديد من المشاهد التي جمعت بين أحمد العوضي الذي يلعب دور جابر الكوماندا، ووالدته التي تجسد دورها الفنانة سهير المرشدي، وفي الحلقة 10، توفيت والدته، وحين دخل غرفتها ليودعها، رثاها بكلمات جعلت تتساقط الدموع من أعين المشاهدين، إذ جسد المشهد ببراعة تامة وكأنه حقيقي: «هونت عليكي يا أم جابر، هونت عليكي تروحي من غير ما تسلمي، ياريت الموت كان خدني معاكي، مش كنتِ تقولي إنك فيتاني بعد ما أبويا مات كنتِ أنتِ أمي وأهلي»، وعقب ذلك المشهد، ظهر مشهد آخر لجنازتها مع كلمات أغنية المطرب أحمد شيبة: «مشيتي ياما طب أهون عليكي، مش هصحى تاني الصبح وأبوس إيديكي، طب قومي ثانية نفسي في حضنك اترمي، ما تردي ياما ساكتة ليه ما تتكلمي، ياما ارجعي قومي بقا الدنيا بعدك ضيقة».

مسلسل مذكرات زوج

في حلقات مسلسل مذكرات زوج، طُرحت قضية الزوجة المسيطرة، وإهمالها للزوج بالإضافة إلى الفتور في الحياة الزوجية، لكثرة عمل وانشغال الزوجة، وعلى إثر ذلك، عانى الفنان طارق لطفي خلال أحداث المسلسل، من مشاكل نفسية بسبب إحساسه بقلة احترامه لها والوحدة، وتحدث العديد من المشكلات، ولكن كانت علاقته بوالدته، التي تؤدي دورها الفنانة هناء الشوربجي، هي الملاذ الآمن بالنسبة له، إذ فتح بيتها له بعد انفصاله عن زوجته، بالإضافة إلى احتواء أولاده ومحاولة عدم شعورهم بين يحدث بين أبويهم.

مسلسل جعفر العمدة

ظهرت الكثير من المواقف بين صفصف، هالة صدقي، والدة جعفر في مسلسل جعفر العمدة، الذي يلعب دوره الفنان محمد رمضان، جسدت علاقة الأم بابنها وكيفية تعاملها معه في المواقف المختلفة، وظهر ذلك بوضوح عندما شعرت بالحزن الشديد حينما تم اختطاف ابنه، وخوفها عليه عندما تزوج آخر زوجاته، بسبب أن والدها في السجن، وكان «جعفر» يحاول إرضاءها دائمًا، ويذكر الاسم المحبب لها، إذ اعتاد أن يلقبها بـ«الملكة».