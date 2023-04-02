لحظة استقبال منة فضالي خبر استشهاد زوجها في مسلسل سره الباتع.. «مشهد يوجع القلب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاهد لم تتخطى عدة دقائق، لكنها كانت بمثابة الصاعقة على الفنانة منة فضالي، إذ حاولت خلال حلقة أمس، من مسلسل سره الباتع، تجسيد معاناة زوجات الشهداء، اللاتي يستقبلن خبر استشهاد أزواجهن في سبيل الدفاع وحماية البلاد، مقدمين أرواحهم فداءً لها.

استشهاد زوج منة فضالي في مسلسل سره الباتع

وتألقت الفنانة منة فضالي، في الحلقة الـ10 من مسلسل سره الباتع، في مشهد استقبال خبر استشهاد زوجها «نديم» الذي جسد دوره الفنان أحمد صفوت، واُستشهد على يد مجموعة من العناصر الإرهابية التي هاجمته في أثناء عمله كضابط، لتظهر في اللقطة الأولى وهي تتابع أسماء الشهداء على شاشة التليفزيون، وما أن شاهدت صورته حتى أصيبت بصدمة ممزوجة بالبكاء الهيستيري، قبل أن تتماسك مُجددًا في مشهد آخر، وهي تتحدث بحسرة عن استشهاد زوجها رفقة «أحمد فهمي»، قائلة: «نديم سابني ومشي، قتلوه ويتموا ولادي»، في مشهد آثار إعجاب متابعيها وجمهورها، إذ جسدته بصدق شديد.

الجمهور يتفاعل مع منة في فضالي في مسلسل سره الباتع

وتفاعل الجمهور مع أداء منة فضالي، في الحلقة 10 من مسلسل سره الباتع، مدونين: «أصعب مشهد»، «وجعتي قلوبنا وعيطنا معاكي» و«مشهد يوجع القلب».

منة فضالي تعلق على المشهد

وأعربت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن سعادتها بنجاح مشهد استشهاد زوجها «نديم» خلال أحداث مسلسل سره الباتع، قائلة: «من أصعب المشاهد بجد، فاطمة من مسلسل سره الباتع للأستاذ خالد يوسف».

مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أكثر من 50 فنانًا من مختلف الوطن العربي، ومن أبرزهم، أحمد السعدني، حنان مطاوع، أحمد فهمي، خالد الصاوي، صلاح عبدالله، أحمد عبدالعزيز، حسين فهمي، محمود قابيل، هالة صدقي وغيرهم.