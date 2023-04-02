عباءات «صفصف» تبهر السيدات في مسلسل جعفر العمدة.. ملكة جمال السيدة زينب

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

بأداء بارع وموهبة مميزة، جسدت الفنانة هالة صدقي، دور الحماة ذات الشخصية الجادة الممزوجة بخفة الظل، وتمكنت من خطف الأنظار نحوها بقوة خلال موسم دراما رمضان 2023، بتقديمها شخصية الحاجة وصيفة الشهيرة بـ«صفصف» خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة.

عبايات صفصف تخطف الأنظار

تحضير جيد ومتمكن للشخصية، نجحت هالة صدقي في القيام به، وهو ما ظهر خلال دورها «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، الذي تجسد خلاله دور الحماة القوية، التي تقطن في منطقة شعبية وهو ما ينعكس على طبيعة شخصيتها وملابسها وأسلوبها في الحديث والتعامل مع المحيطين بها.

ولعل أزياء شخصية «صفصف» جذبت الأنظار نحوها بقوة، إذ ظهرت الفنانة هالة صدقي بتشكيلة مختلفة من العبايات الشعبية، التي لاقت إعجاب العديد من المتابعات، وجاءت مناسبة بشكل كبير مع الشخصية الشعبية التي تعيش بحي السيدة زينب.

وتنوعت إطلالات هالة صدقي بالعبايات الشعبية وألوانها المختلفة، ما بين الألوان الفاتحة والداكنة خلال أحداث جعفر العمدة، صاحبها ارتداءها كمية كبيرة من الإكسسوارات والذهب استكمالًا لملامح الشخصية.

إشادات الجمهور بأزياء هالة صدقي

إشادات واسعة لاقتها عباءات الفنانة هالة صدقي بشخصية صفصف، من قبل عدد من متابعي العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة السيدات، فجاء من بين التعليقات «بونبوناية المسلسل»، «روحها أضافت للشخصية المكتوبة»، «هالة صدقي رسمت الشخصية بلمساتها واختيارها الجيد للملابس»، «فنانة على مر الأزمان».

أحداث مسلسل حضرة العمدة

وتدور أحداث مسلسل حضرة العمدة في إطار درامي اجتماعي، حول جعفر وزوجاته الأربع، ومحاولاته حل الخلافات بينه وبين العديد من منافسيه والمحيطين به، مع رحلة بحثه عن ابنه الذي خطف منه قبل أعوام طويلة.

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة نخبة من الفنانات والفنانين من بينهم، محمد رمضان، هالة صدقي، منة فضالي، مي كساب، إيمان العاصي، زينة، منذر رياحنة، وإخراج محمد سامي.