طريقة عمل الفسيخ بالزيت.. وجبة أول أيام العيد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفسيخ بالزيت، واحدة من الطرق التي تفضلها ربات البيوت، لتحضير أشهى أنواع الفسيخ المميزة في المنزل، باستخدام الزيت والملح الناعم، بدلًا من شرائه من الخارج، لضمان جودته ومذاقه ونظافته، فضلًا عن تحضيره وإعداده قبل استقبال عيد الفطر المبارك، خاصة أنه يعد وجبة أساسية ورئيسية في أول أيام العيد.

طريقة عمل الفسيخ بالزيت

ويُقدم لكِ هُن في السطور التالية، طريقة عمل الفسيخ بالزيت، بخطوات الشيف الشربيني، لمعرفة تكات نجاح الفسيخ وسر الخلطة.

مقادير طريقة عمل الفسيخ بالزيت

سمك بوري

بصل أخضر

فصوص ثوم

طحينية

فلفل أخضر حار

ليمون

ملح

زيت للقلي

طريقة عمل الفسيخ بالزيت

في البداية احضري وعاء عميق، واغسل السمك البوري جيدا.

في الخطوة الثانية، انزعي الأمعاء ثم انقعيها في المياه والليمون لبضع ساعات، حتى تتخلصي من الرائحة النفاذة.

قطعي الثوم والفلفل الأخضر وضيفيه للسمك، مع إضافة الملح جيدا.

على الجانب الآخر، أعدي الطحينة لتناولها مع الفسيخ، وضيفي إليها الليمون والفلفل والماء، وامزجي حتى تصبح بقوام متماسك، ثم اضربي المكونات مع بعضها.

في الخطوة التالية، افرمي الثوم في المفرمة، وضعيه على الطحينة.

سخني الزيت على النار في طاسة، ومن ثم اقلي السمك البوري في الطاسة وقلبيه من كل الجوانب، حتى يصبح لونه ذهبي.

قدمي الفسيخ المقلي على النار، بعد نضجه ليصبح لونه ذهبي، مع السلطة والمخلل والطحينة والبصل والفلفل الأخضر، والخبز الطازج وعصائر الليمون والبرتقال.