قواعد مهمة للإتيكيت في إفطار وسحور رمضان.. «لا تنظر إلى الساعة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهر رمضان من الشهور التي تفضل العائلات التجمع فيه، وقضاء أوقات يغلب عليها المحبة والألفة؛ إذ تكثر فيه العزومات، والجلوس على مائدة الطعام في هذا الشهر دائما ما يأخذ نصيب الأسد منه، خاصة في فترة الإفطار والسحور.

قواعد هامة للإتيكيت في الإفطار والسحور في رمضان

ويقدم «هُن» قواعد مهمة للإتيكيت في الإفطار والسحور في رمضان، يجب على الأشخاص اتباعها خاصة في العزومات، بحسب ما ذكرته خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية هالة عزب، لـ«هُن»:

- يجب إعداد قائمة بالعزائم التي ستقام خلال شهر رمضان، مع تحديد يوم لكل عزومة، ومراعاة الميزانية وعدد الأصناف المقدمة، وعند توزيع الطعام يفضل أخذ كمية مناسبة، ولا يفضل تناول قطعة بعيدة أو بنهاية الطبق.

- استخدام الأدوات المناسبة للشخص عند تناول الطعام، وأيضا يجب تناول الطعام ببطء شديد والفم مغلق دون إصدار أصوات، وعدم رفض أي نوع معين من الأطعمة إلا لأسباب صحية، ويجب عدم الشكوى من الطعام على المائدة حتى لا تفسد شهية الباقيين.

- العزومة لا تقتصر على تناول الطعام، وإنما تتعدى إلى المودة والتواصل في الحديث بين المدعوين.

- يفضل الانصراف بعد ساعتين من تناول الإفطار.

إتيكيت التحدث على سفرة رمضان

- وأشارت خبيرة الإتيكيت إلى بعض المعايير، الواجب اتباعها أثناء التحدث على سفرة رمضان، وهي كالتالي:

1) الابتعاد عن الحديث في المواضيع المثيرة للجدل.

2) يجب عدم إثارة الخلافات أو افتعال أي مشكلة، سواء مع الضيوف أو مع أصحاب المنزل.

3) على صاحب المنزل عدم التثاؤب أو النظر في الساعة.