ما هو إتيكيت ترتيب سفرة الطعام في عزومات رمضان؟.. خبيرة توضح

القاهرة - سمر حسين - ماما

شهر رمضان، تجتمع فيه العائلة والأصدقاء، حول مائدة الإفطار، لتناول أشهى الأطعمة والحلوى، في جو يملؤه حب العائلة، فهو يعد شهر صلة الأرحام، وبالتالي تكثر فيه العزومات بين الأقارب، لذا من المهم معرفة كيفية ترتيب سفرة الطعام بطريقة مناسبة، وفقا لقواعد الإتيكيت.

قواعد وإتيكيت تنظيم السفرة على خطى إيمان عفيفي

ويقدم «هُن» خلال التقرير التالي أهم الخطوات التي تنصح بها خبيرة الإتيكيت، إيمان عفيفي، من أجل تنظيم مائدة إفطار بطريقة صحيحة، بحيث يكون الطعام قريبا من جميع الضيوف، ومرتب بطريقة لائقة.

قواعد وإتيكيت تنظيم مائدة الطعام في رمضان

وشاركت إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت والمظهر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو توضح فيه بالتفصيل كيفية ترتيب شكل مائدة الطعام، في حال استضافة ربة المنزل بعض الأقارب أو الأصدقاء في منزلها، وإليكِ بعض تلك القواعد:

- يفضل تزيين المنزل بديكورات رمضانية، ويوضع على السفرة مفرش الخيامية، وفي منتصفها يوضع فانوس صغير، ليضفي نوع من البهجة أثناء تناول الطعام، ولكن يكون صغيرة الحجم.

- ترتيب السفرة قبل وصول الضيوف إلى موعد الإفطار من الأمور المهمة جدا، لعدم حدوث نوع من الفوضى حال وصولهم أو استقبالهم.

- ترتيب الأطباق من الأشياء الأساسية، لذا من الضروري وضع طبق كبير ومسطح، وهو الخاص بوضع أكثر من نوع من الأطعمة المختلفة على المائدة.

- مراعاة ترك طبق مناسب للسوائل كالشربة، ويكون مخصص لكل شخص موجود على السفرة.

- استخدام أطباق نظيفة وغير مستهلكة بشكل كبير، كالتي نتناول فيها الطعام عادة بمفردنا في المنزل.

- وضع أدوات الأكل من الشوكة والسكينة والملعقة، بجانب الطبق.

- الملعقة والسكينة على يمين الطبق، والشوكة على شماله.

- استخدام 2 من الأكواب، واحدة لشرب المياه، والأخرى للعصائر.

-وضع المناديل الورقية في الطبق، أو بجانبه، في حالة رغبة أحد الضيوف في استخدامها.