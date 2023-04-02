الحمل والثور والجوزاء أبرز أبراج فصل الربيع

يتحوّل‭ ‬الشتاء‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬ربيع،‭ ‬فينتعش‭ ‬البشر،‭ ‬وتتفجر‭ ‬الينابيع،‭ ‬وتنبت‭ ‬الأزهار،‭ ‬وتسعد‭ ‬الأرض‭. ‬لكن،‭ ‬ماذا‭ ‬عنكم؟‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬البشر‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الربيع،‭ ‬وفي‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬والخريف‭ ‬والشتاء؟‭ ‬لكلِّ‭ ‬برج‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الفلك‭ ‬مستوى‭ ‬تعاطي‭ ‬مع‭ ‬المواسم‭ ‬والفصول‭. ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يفرح‭ ‬في‭ ‬الربيع،‭ ‬وهناك‭ ‬من‭ ‬يفرح‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬أو‭ ‬الخريف‭ ‬أو‭ ‬الشتاء‭. ‬نحن‭ ‬لسنا‭ ‬مثل‭ ‬بعض‭. ‬نحن‭ ‬لدينا‭ ‬سمات‭ ‬وشخصيات‭ ‬فلكية‭ ‬مختلفة‭. ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬الحمل‭ ‬يحب‭ ‬الربيع‭ ‬فإن‭ ‬الجدي‭ ‬يحب‭ ‬الشتاء،‭ ‬والميزان‭ ‬يتوازن‭ ‬في‭ ‬اندفاعاته‭ ‬بين‭ ‬الشتاء‭ ‬والصيف‭. ‬التفاصيل‭ ‬كثيرة‭. ‬فماذا‭ ‬عنكم‭ ‬أنتم‭ ‬أصحاب‭ ‬الأبراج‭ ‬الإثني‭ ‬عشر؟‭ ‬ها‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الربيع،‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الحياة‭ ‬والتجدد،‭ ‬فكم‭ ‬أنتم‭ ‬‮«‬ربيعيون»؟‭ ‬حين‭ ‬ترتدي‭ ‬امرأة،‭ ‬أيّ‭ ‬امرأة،‭ ‬رداءً‭ ‬ملوناً‭ ‬ستسمع‭ ‬حتماً‭ ‬كلمات‭ ‬إعجاب‭ ‬من‭ ‬نوع‭: ‬ما‭ ‬أجمل‭ ‬طلتك‭ ‬الربيعية‭. ‬الربيع‭ ‬ألوان‭ ‬وانتعاش‭ ‬ونغمات‭ ‬فرح‭. ‬وحين‭ ‬يمرّ‭ ‬إنسان‭ ‬في‭ ‬عاصفة‭ ‬حزن‭ ‬سيسمع‭ ‬كلاماً‭ ‬من‭ ‬نوع‭: ‬أصبر،‭ ‬لا‭ ‬بُدّ‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬الربيع‭. ‬فهل‭ ‬أنتم‭ ‬ممن‭ ‬يثقون‭ ‬بقوّة‭ ‬تجدد‭ ‬الربيع؟‭ ‬12‭ ‬برجاً‭. ‬8‭ ‬كواكب‭: ‬عطارد،‭ ‬الزهرة،‭ ‬الأرض،‭ ‬المريخ،‭ ‬المشتري،‭ ‬زحل،‭ ‬أورانوس،‭ ‬نبتون‭ ‬وبلوتون‭. ‬ونظريات‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬علاقة‭ ‬الإنسان‭ ‬مع‭ ‬الفصول‭ ‬وتأثره‭ ‬بها‭. ‬فهل‭ ‬أنتم‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يتغيّر‭ ‬ويتبدل‭ ‬بتبدل‭ ‬الفصول؟‭ ‬وكم‭ ‬نقطة،‭ ‬أو‭ ‬لنقل‭ ‬نجمة،‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬تستحقون‭ ‬على‭ ‬النظرة‭ ‬الربيعية‭ ‬التفاؤلية‭ ‬في‭ ‬حياتكم؟‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بحثنا‭ ‬فيها‭ ‬ونحن‭ ‬ندرس‭ ‬تبدل‭ ‬سمات‭ ‬كل‭ ‬برج‭ ‬في‭ ‬الفصول‭ ‬الأربعة‭: ‬أولا‭:‬‭ ‬هل‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬التجدد‭ ‬أو‭ ‬الروتين؟‭ ‬ثانياً‭: ‬ما‭ ‬هي‭ ‬المشاعر‭ ‬والتحولات‭ ‬التي‭ ‬تنتابهم‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬تحديداً؟‭ ‬ثالثاً‭: ‬كيف‭ ‬تتبدل‭ ‬حياة‭ ‬الأبراج‭ ‬مع‭ ‬التبدل‭ ‬الموسمي؟

الحمل

تمثل‭ ‬بداية‭ ‬الربيع‭ ‬فترة‭ ‬ولادة‭ ‬جديدة‭. ‬ويمكننا‭ ‬الآن‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬لمولود‭ ‬الحمل،‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬صرخة‭ ‬الحياة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬مارس‭ ‬و20‭ ‬أبريل‭: ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وأنت‭ ‬بخير‭. ‬فهو‭ ‬ربيعي‭ ‬الولادة‭. ‬لهذا‭ ‬نراه‭ ‬يتقدم‭ ‬للأمام‭ ‬لمواجهة‭ ‬العالم‭ ‬وجهاً‭ ‬لوجه‭. ‬يطلق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المولود‭ ‬إسم‭ ‬المولود‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الأبراج،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬أكثر‭ ‬راحة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬بداية‭ ‬جديدة‭ ‬ومشروع‭ ‬جديد‭ ‬ووظيفة‭ ‬جديدة‭ ‬وعلاقات‭ ‬جديدة‭. ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬يكون‭ ‬الوقت‭ ‬مفيداً‭ ‬لهذا‭ ‬المولود‭ ‬للتفكير‭ ‬بجرأة‭ ‬وصوغ‭ ‬رغباته‭ ‬وتغيير‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭. ‬هناك‭ ‬دائما‭ ‬رغبة‭ ‬لدى‭ ‬مولود‭ ‬الحمل‭ ‬للتخطيط‭ ‬والتصميم‭ ‬مدفوعا‭ ‬بقوة‭ ‬إرادته‭ ‬الصلبة‭. ‬هو‭ ‬يملك‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يتطلبها‭ ‬أي‭ ‬إنسان‭ ‬ليتقدم‭ ‬وينجح‭. ‬باختصار‭ ‬لديه‭ ‬شجاعة‭ ‬الربيع‭ ‬المشرقة‭. ‬لذا،‭ ‬استخدم‭ ‬شجاعتك‭ ‬أيها‭ ‬الحمل‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬برجك‭. ‬نقر‭ ‬زرّ‭ ‬إعادة‭ ‬ضبط‭ ‬حياتك‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الربيع‭ ‬والصيف‭. ‬أنت‭ ‬تستحق‭ ‬في‭ ‬ريادتك‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭. ‬

الثور

استعد‭ ‬أيها‭ ‬الثور،‭ ‬فالربيع‭ ‬أتى‭. ‬واندفاعاتك‭ ‬نحو‭ ‬الطبيعة‭ ‬والجمال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬بالتحديد‭ ‬ليست‭ ‬غريبة‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الأبراج،‭ ‬فأنت‭ ‬مولود‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬أبريل‭ ‬و21‭ ‬مايو‭. ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬كسوف‭ ‬للشمس‭ ‬في‭ ‬برج‭ ‬العقرب‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مايو‭. ‬وهذا‭ ‬معناه‭ ‬أنه‭ ‬سيجلب‭ ‬لك‭ ‬بعض‭ ‬الدراما‭ ‬والتغييرات‭ ‬المفاجئة،‭ ‬لكن‭ ‬ثق‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬جذرياً‭ ‬في‭ ‬ثورتك‭ ‬الإيجابية‭. ‬نصيحة،‭ ‬حدّد‭ ‬أهدافاً‭ ‬واقعية‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬وركّز‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬يمكنك‭ ‬اتخاذها‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الأكبر‭ ‬والأوسع‭. ‬فليتذكر‭ ‬الثور‭ ‬أن‭ ‬الربيع‭ ‬يشعره‭ ‬بالحيوية،‭ ‬فليفعل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭ ‬وسيساعده‭ ‬الفلك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬بالذات،‭ ‬ويسهّل‭ ‬أموره‭. ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬الثور‭ ‬عنيد‭ ‬ومقاوم‭ ‬للتغيير‭ ‬غالباً،‭ ‬لكنه‭ ‬محبّ‭ ‬وعاطفي‭ ‬وهادئ‭ ‬للغاية‭. ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الربيع‭ ‬محطة‭ ‬لك‭ ‬لكسر‭ ‬الجمود‭ ‬وزرع‭ ‬البذور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭. ‬ثق‭ ‬بنفسك‭ ‬والربيع‭ ‬أمامك‭. ‬أنت‭ ‬تستحق‭ ‬على‭ ‬قدرتك‭ ‬على‭ ‬التجدد‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬أربع‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭. ‬

الجوزاء

يبدأ‭ ‬موسم‭ ‬الجوزاء‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬مايو‭. ‬هو‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬يبدأ‭ ‬فيه‭ ‬الصيف،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يعتبر‭ ‬الصيف‭ ‬ممتازاً‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬نواياه‭ ‬للتغيير‭ ‬وإجراء‭ ‬التحولات‭. ‬يحكم‭ ‬برج‭ ‬الجوزاء‭ ‬كوكب‭ ‬عطارد‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬كوكب‭ ‬الاتصالات‭ ‬بامتياز،‭ ‬فيكون‭ ‬مولود‭ ‬هذا‭ ‬البرج‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬أكثر‭ ‬ذكاء‭ ‬وقدرة‭ ‬على‭ ‬الحوار‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬واستيعاب‭ ‬المعلومات‭ ‬وتبادلها‭. ‬الجوزاء،‭ ‬بطبيعته،‭ ‬لديه‭ ‬قابلية‭ ‬ومرونة‭ ‬للتغيير‭ ‬والتكيف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الفصول،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التسرع‭. ‬نصيحة‭ ‬لمولود‭ ‬هذا‭ ‬البرج‭ ‬أن‭ ‬يستعدّ‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬القدامى‭ ‬في‭ ‬الصيف‭. ‬اخرج‭ ‬أكثر‭ ‬إلى‭ ‬الطبيعة‭. ‬فصل‭ ‬الربيع‭ ‬يناسبك‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬مولوداً‭ ‬في‭ ‬الصيف‭. ‬لا‭ ‬تتذرع‭ ‬بمسائل‭ ‬ثانوية‭ ‬لتثني‭ ‬نفسك‭ ‬عن‭ ‬خطوات‭ ‬تفكر‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬زمان‭. ‬ونصيحتنا‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تكتب‭ ‬على‭ ‬قصاصة‭ ‬ورقية،‭ ‬تحتفظ‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬محفظتك،‭ ‬قائمة‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬عليك‭ ‬إنجازها‭ ‬ما‭ ‬يساعدك‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬متحمساً‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الفصول‭. ‬تستحق‭ ‬أيها‭ ‬الجوزاء‭ ‬ثلاث‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬على‭ ‬اندفاعك‭ ‬في‭ ‬الربيع‭. ‬

السرطان

لطيف‭ ‬هو‭ ‬السرطان‭. ‬لكن،‭ ‬فليستفد‭ ‬من‭ ‬الموضع‭ ‬الشمسي‭ ‬بإعادة‭ ‬رسم‭ ‬الخطوط‭ ‬في‭ ‬حياته‭. ‬إنها‭ ‬نصيحة‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬مواليد‭ ‬هذا‭ ‬البرج‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبعاد‭ ‬أنفسهم‭ ‬قليلاً‭ ‬عن‭ ‬هموم‭ ‬الآخرين‭. ‬والربيع‭ ‬والصيف‭ ‬قد‭ ‬يشكلان‭ ‬داعماً‭ ‬له‭ ‬لإنجاح‭ ‬خطواته‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭. ‬إنه‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬لتسأل‭ ‬نفسك‭ ‬أيها‭ ‬السرطان‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬سعيداً‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عملك‭ ‬الحالية،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تعامل‭ ‬بشكل‭ ‬عادل‭. ‬لذا،‭ ‬نصيحة‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬والصيف‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الراحة‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬راتبك‭ ‬أو‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬إمكانيات‭ ‬وفرص‭ ‬جديدة‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬حال،‭ ‬يكون‭ ‬الربيع‭ ‬دائماً‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الشهور‭ ‬ازدحاماً‭ ‬بالأفكار‭ ‬والخطوات‭ ‬لدى‭ ‬مواليد‭ ‬السرطان،‭ ‬فنراه‭ ‬يحاول‭ ‬حثيثاً‭ ‬جذب‭ ‬الانتباه‭ ‬وإجراء‭ ‬التحوّل‭ ‬في‭ ‬حياته‭.. ‬أنت‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬الربيع‭ ‬محطة‭ ‬انطلاقتك‭ ‬إلى‭ ‬التحوّل‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬حياتك‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬حال،‭ ‬أنت‭ ‬تستحق‭ ‬ثلاث‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬الربيع‭ ‬في‭ ‬حياتك‭ ‬وقراراتك‭. ‬

الأسد

إذا‭ ‬سألتم‭ ‬أسداً‭ ‬عن‭ ‬أجمل‭ ‬فصول‭ ‬السنة‭ ‬فسيجيب،‭ ‬بلا‭ ‬تردد‭: ‬الفصل‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بالاستلقاء‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالضوء‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬يتسلل‭ ‬إلى‭ ‬منزله‭. ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬لمولود‭ ‬الأسد‭ ‬الذي‭ ‬يفضّل‭ ‬الحرّ‭ ‬على‭ ‬البرد‭. ‬علامة‭ ‬الأسد‭ ‬هي‭ ‬النار،‭ ‬والنار‭ ‬هو‭ ‬عنصر‭ ‬العمل‭ ‬والحركة‭ ‬والتجدد‭ ‬والإبداع‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬بالذات‭ ‬يكون‭ ‬الأسد‭ ‬مستعداً‭ ‬لرؤية‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عيون‭ ‬جديدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شعور‭ ‬عارم‭ ‬لديه‭ ‬بالسلام‭ ‬والانفتاح‭ ‬على‭ ‬أسرار‭ ‬الكون‭. ‬وأكثر‭ ‬ما‭ ‬يحب،‭ ‬أو‭ ‬لنقل‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يحفزه،‭ ‬هو‭ ‬الابتعاد‭ ‬قليلا‭ ‬عن‭ ‬روتينه‭ ‬المعتاد‭. ‬وإذا‭ ‬كنتم‭ ‬تسألون‭: ‬أين‭ ‬نجد‭ ‬الأسد‭ ‬ومتى؟‭ ‬الجواب‭ ‬بسيط‭: ‬تعثرون‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬استجمام‭ ‬ربيعية‭ ‬قرر‭ ‬فجأة‭ ‬القيام‭ ‬بها‭. ‬هو،‭ ‬على‭ ‬نقيض‭ ‬أبراج‭ ‬كثيرة‭ ‬لم‭ ‬تولد‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الربيع،‭ ‬يعشق‭ ‬الربيع‭ ‬ويكون‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬وضوحاً‭. ‬وإذا‭ ‬سألتم‭ ‬أسداً‭ ‬عن‭ ‬أفضل‭ ‬أشهر‭ ‬السنة‭ ‬فسيجيب‭: ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬ومايو‭. ‬الاعتدال‭ ‬الربيعي‭ ‬يمنحه‭ ‬طاقة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬يستحق‭ ‬عليها‭ ‬أربع‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭. ‬

العذراء

في‭ ‬إحدى‭ ‬الأساطير،‭ ‬سُميّت‭ ‬العذراء‭ ‬بإلهة‭ ‬الأرض،‭ ‬التي‭ ‬تحتفل‭ ‬بقدوم‭ ‬الربيع‭ ‬وموسم‭ ‬النمو‭. ‬لكن،‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الفلك،‭ ‬يعتبر‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬هو‭ ‬الأفضل‭ ‬لمولود‭ ‬العذراء‭ ‬الذي‭ ‬يحب‭ ‬الهواء‭ ‬البارد‭ ‬الذي‭ ‬يمنحه‭ ‬إحساساً‭ ‬بالراحة‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬بالتحديد‭ ‬تظهر‭ ‬طاقة‭ ‬العذراء‭ ‬الهائلة‭. ‬ماهر‭ ‬هو‭ ‬مولود‭ ‬العذراء‭ ‬ومواهبه‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬السنة‭ ‬الأخرى‭. ‬لا‭ ‬يتعب،‭ ‬لا‭ ‬يكل‭ ‬ولا‭ ‬يملّ،‭ ‬لا‭ ‬يتردد‭ ‬ويكون‭ ‬جدياً،‭ ‬لكن،‭ ‬ننبه‭ ‬هذا‭ ‬المولود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اندفاعاته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭ ‬قد‭ ‬تجعله‭ ‬أحياناً‭ ‬يتجاوز‭ ‬بعض‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬ويمضي‭ ‬قدماً‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الاكتراث‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬اندفاعاته‭. ‬يبقى‭ ‬أن‭ ‬تعرفوا‭ ‬أن‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يصادفه‭ ‬مولود‭ ‬العذراء‭ ‬ويجعله‭ ‬يطير‭ ‬ويطير‭ ‬كما‭ ‬النسر‭ ‬هو‭ ‬وجوده‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬تتساقط‭ ‬فيه‭ ‬الثلوج‭. ‬هذا‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬الأشياء‭ ‬التي‭ ‬يفضلها‭ ‬وتجعله‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬أهدافه‭ ‬أكثر‭. ‬إذاً،‭ ‬مولود‭ ‬العذراء‭ ‬‮«‬شتائي‮»‬‭ ‬بامتياز‭ ‬لا‭ ‬ربيعي‭. ‬وهو‭ ‬يستحق‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التجدد‭ ‬ثلاث‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭.‬

الميزان

يعشق‭ ‬برج‭ ‬الميزان‭ ‬بالاسم‭ ‬والشكل‭ ‬والمضمون‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأشياء‭ ‬والفصول‭ ‬ليست‭ ‬استثناء‭. ‬هذا‭ ‬المولود‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬فصل‭ ‬الصيف‭ ‬لأنه‭ ‬يمكّنه‭ ‬من‭ ‬المغامرة‭ ‬أكثر،‭ ‬ومن‭ ‬محبي‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬لأنه‭ ‬يهدئ‭ ‬من‭ ‬رباطة‭ ‬جأشه‭. ‬لا‭ ‬يحصل‭ ‬أن‭ ‬يحبّ‭ ‬إنسان‭ ‬الصيف‭ ‬والشتاء‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬فلكياً‭ ‬من‭ ‬برج‭ ‬الميزان‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬سنرى‭ ‬الميزان‭ ‬يختار‭ ‬موعداً‭ ‬لمناسباته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭. ‬الميزان‭ ‬يملك‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬قدراً‭ ‬كبيراً‭ ‬ومن‭ ‬الرومانسية‭ ‬مشاعر‭ ‬كثيرة‭ ‬ومن‭ ‬النمطية‭ ‬قدراً‭ ‬هائلا‭. ‬هو‭ ‬من‭ ‬المقتنعين‭ ‬بوجوب‭ ‬عدم‭ ‬التسرع‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬واتخاذ‭ ‬الخيارات‭ ‬الكبيرة‭. ‬هو‭ ‬مرهف‭ ‬للغاية‭. ‬وبحسب‭ ‬علم‭ ‬الفلك‭ ‬فإن‭ ‬أفضل‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬لمولود‭ ‬الميزان‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬هو‭ ‬سبتمبر‭. ‬في‭ ‬المحصلة،‭ ‬يمتلك‭ ‬الميزان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فصول‭ ‬السنة‭ ‬طاقة‭ ‬مغناطيسية‭ ‬فائضة،‭ ‬تجعل‭ ‬الناس‭ ‬يتحلقون‭ ‬حوله‭ ‬كالفراشات‭ ‬حول‭ ‬ضوء‭. ‬وهو‭ ‬يستحق‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التجدد،‭ ‬كما‭ ‬الربيع،‭ ‬ثلاث‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭.‬

العقرب

ضدان‭ ‬في‭ ‬شخصية‭ ‬العقرب،‭ ‬فهو‭ ‬‮«‬بيتوتي‮»‬‭ ‬ويملك‭ ‬روح‭ ‬المغامرة‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬نراه‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬مكان،‭ ‬كما‭ ‬الطائر‭. ‬والصيف‭ ‬هو‭ ‬الموسم‭ ‬الأفضل‭ ‬له‭ ‬لذا‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬عشاق‭ ‬الصيف‭. ‬هو‭ ‬مولود‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬التجدد،‭ ‬كما‭ ‬الشرنقة،‭ ‬كما‭ ‬أزهار‭ ‬الربيع،‭ ‬كما‭ ‬شعاع‭ ‬الشمس‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المولود‭ ‬العاشق‭ ‬للصيف‭ ‬والمغامرة‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬الحبّ‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الشتاء،‭ ‬كون‭ ‬النهارات‭ ‬القصيرة‭ ‬والليالي‭ ‬الطويلة‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مزاجه‭ ‬العاطفي‭ - ‬الغامض‭ ‬غالباً‭- ‬فالعقرب‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬أن‭ ‬يشهر‭ ‬إعجابه‭ ‬بسرعة،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬البدايات،‭ ‬لهذا‭ ‬نراه‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬الضوء‭ ‬خصوصاً‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬يؤسس‭ ‬لها‭ ‬جدية‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬العقرب‭ ‬يحب‭ ‬العائلة‭ ‬واللقاءات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة،‭ ‬الأقربين‭ ‬والأبعدين،‭ ‬والتجمعات‭ ‬قرب‭ ‬المدفأة‭ ‬مع‭ ‬تناول‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬الشوكولا‭ ‬الساخنة‭. ‬إنه‭ ‬مولود‭ ‬يتجدد‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬ويعيش‭ ‬عواطفه‭ ‬في‭ ‬الشتاء‭. ‬وهو‭ ‬يستحق‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التجدد‭ ‬أربع‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭.‬

القوس

واثق‭ ‬من‭ ‬نفسه‭ ‬هو‭ ‬القوس‭. ‬ذكي،‭ ‬محبوب،‭ ‬ويملك‭ ‬روح‭ ‬الفكاهة‭ ‬والمغامرة‭ ‬وصفات‭ ‬رائعة‭ ‬جداً‭ ‬بينها‭ ‬روحية‭ ‬التجدد‭ ‬الدائم‭ ‬التي‭ ‬تتعزز‭ ‬فيه‭ ‬في‭ ‬الطقس‭ ‬البارد،‭ ‬تحت‭ ‬المطر‭ ‬وفي‭ ‬حنايا‭ ‬الطبيعة‭. ‬لكن،‭ ‬إذا‭ ‬سألتم‭ ‬قوساً‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬الذي‭ ‬يحبه‭ ‬سيجيب‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬الصيف‭ ‬لأنه‭ ‬يسمح‭ ‬لي‭ ‬بالخروج‭ ‬الحرّ‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاحتفال‭ ‬وارتياد‭ ‬الشاطئ‮»‬‭. ‬لكن،‭ ‬إذا‭ ‬عدتم‭ ‬وسألتم‭ ‬نفس‭ ‬القوس‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬الفصول‭ ‬التي‭ ‬يغرم‭ ‬بها‭ ‬فسيجيب‭: ‬كل‭ ‬الفصول‭. ‬هو‭ ‬مولود‭ ‬رأسه‭ ‬مرفوع‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬الأعلى‭ ‬ويعتبر‭ ‬أنه‭ ‬قادر،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الفصول،‭ ‬على‭ ‬الإنجاز‭ ‬والتجدد‭. ‬هو‭ ‬لا‭ ‬يهتم‭ ‬أبداً‭ ‬بآراء‭ ‬الآخرين،‭ ‬ولا‭ ‬بالعراقيل‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬توضع‭ ‬أمامه‭. ‬مولود‭ ‬القوس‭ ‬مولود‭ ‬في‭ ‬الخريف‭ ‬وهو‭ ‬شهر‭ ‬تساقط‭ ‬أوراق‭ ‬الشجر‭ ‬وسفر‭ ‬الطيور‭ ‬والاستعداد‭ ‬إلى‭ ‬المطر‭. ‬هو‭ ‬فصل‭ ‬مفتوح‭ ‬على‭ ‬آفاق‭ ‬وآمال‭ ‬جديدة‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬تتفتح‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭. ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يهدأ‭ ‬بل‭ ‬يستمرّ‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والحراك‭ ‬كما‭ ‬الرياح‭. ‬يستحق‭ ‬القوس‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬التجدد‭ ‬الدائم‭ ‬أربع‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭. ‬

الجدي

ها‭ ‬هو‭ ‬الجدي‭ ‬الجميل،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬الاعتدال‭ ‬الشتوي‭ ‬بامتياز‭. ‬هو‭ ‬مولود‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬السنة،‭ ‬شهر‭ ‬المطر‭ ‬والخير،‭ ‬وهو‭ ‬الشهر‭ ‬الذي‭ ‬يُغرم‭ ‬به‭ ‬99,999‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مواليد‭ ‬هذا‭ ‬البرج‭. ‬والسبب،‭ ‬أن‭ ‬الجدي،‭ ‬يرى‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬وبداية‭ ‬سنة‭ ‬جديدة،‭ ‬إمكانية‭ ‬أكبر‭ ‬لتجديد‭ ‬عهده‭ ‬لنفسه‭ ‬بالمتابعة‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬قديمة‭ ‬أو‭ ‬متجددة‭. ‬يحب‭ ‬الجدي‭ ‬رؤية‭ ‬نسخة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬المقبلة‭ ‬مع‭ ‬البقاء‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يُشبه‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭. ‬على‭ ‬كل‭ ‬حال،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرفوا‭ ‬أن‭ ‬أقصر‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬السنة‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الجدي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أشهر‭ ‬تالية‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬أطول‭ ‬أيام‭ ‬السنة‭. ‬يرى‭ ‬الجدي‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬لحظة‭ ‬انعكاس‭ ‬وتحوّل‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬البارد‭ ‬إلى‭ ‬ربيع‭ ‬رائع‭ ‬تتفتح‭ ‬فيه‭ ‬الأزهار‭ ‬والألوان‭. ‬هو‭ ‬الأمل‭ ‬المستمدّ‭ ‬من‭ ‬المطر‭ ‬إلى‭ ‬الربيع‭. ‬إنه‭ ‬الجدي،‭ ‬المتميّز‭ ‬دائماً،‭ ‬الذي‭ ‬يستحق‭ ‬على‭ ‬تجدده‭ ‬وقدرته‭ ‬على‭ ‬إنجاز‭ ‬أشياء‭ ‬عظيمة،‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭.‬

الدلو

هو‭ ‬المولود‭ ‬الفلكي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬قلباً‭ ‬لا‭ ‬يقارن‭. ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬الدلو‭ ‬لوهلة‭ ‬بارداً‭ ‬لكن،‭ ‬من‭ ‬يتعرف‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬كثب،‭ ‬يدرك‭ ‬أنه‭ ‬أمام‭ ‬شخص‭ ‬مفعم‭ ‬بالأخلاقيات‭ ‬والإنسانية‭. ‬الدلو‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬الشتاء‭ ‬الذي‭ ‬يقيّد‭ ‬حركته،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬الصيف‭ ‬الذي‭ ‬يزعجه‭ ‬حرّه‭. ‬هو‭ ‬مع‭ ‬مقولة‭: ‬خير‭ ‬الأمور‭ ‬أوسطها‭. ‬لذلك،‭ ‬نراه‭ ‬فرحاً‭ ‬بيوم‭ ‬شتائي‭ ‬مشمس‭ ‬أو‭ ‬ربيعي‭. ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬تعوم‭ ‬الخطط‭ ‬في‭ ‬رأسه،‭ ‬فيرمي‭ ‬عنه‭ ‬البطانية‭ ‬الملتحف‭ ‬بها،‭ ‬ويبدأ‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬وممارسة‭ ‬رياضاته‭ ‬المفضلة‭ ‬وبينها‭: ‬ركوب‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية‭ ‬والطيران‭ ‬المظلي‭ ‬والقفز‭ ‬بالحبال‭. ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬الدلو‭ ‬ظاهرياً‭ ‬مملا‭ ‬لكنه،‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬إنسان‭ ‬يختار‭ ‬خطواته‭ ‬بعناية‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬يسقط‭ ‬أو‭ ‬يتعثر‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الطريق‭. ‬في‭ ‬الربيع،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬بارد‭ ‬لكن‭ ‬مشمس،‭ ‬قد‭ ‬نراه‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬نره‭ ‬مسبقاً‭: ‬حيوياً،‭ ‬ممازحاً،‭ ‬يضحك‭ ‬كثيراً،‭ ‬ومليئاً‭ ‬بالثقة‭. ‬في‭ ‬المختصر‭ ‬المفيد،‭ ‬انتظروا‭ ‬الربيع‭ ‬وسترون‭ ‬الدلو‭ ‬شخصاً‭ ‬متجدداً‭. ‬وهو‭ ‬يستحق‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬ثلاث‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭.‬

الحوت‭ ‬

الربيع‭ ‬أتى‭ ‬وأعياد‭ ‬مواليد‭ ‬الحوت‭ ‬تقترب‭ ‬أيضاً‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬تتحرك‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬فلك‭ ‬مولود‭ ‬الحوت‭ ‬ما‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬ترجمة‭ ‬الأفكار‭ ‬والخطط‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬شفهياً‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭. ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬تُصبح‭ ‬أحلام‭ ‬الحوت‭ ‬قابلة‭ ‬أكثر‭ ‬للتطبيق،‭ ‬فينجح‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬الأفكار‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬الأهداف،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬بتحفيز‭ ‬من‭ ‬الضوء‭ ‬والشمس‭ ‬والربيع‭. ‬بكلام‭ ‬آخر،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مواليد‭ ‬الحوت‭ ‬أطفال‭ ‬الشتاء‭ (‬بين‭ ‬19‭ ‬فبراير‭ ‬و20‭ ‬مارس‭) ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬أطفال‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬القلب‭. ‬إنهم‭ ‬يحبون‭ ‬الشتاء‭ ‬لكنهم‭ ‬يتحركون‭ ‬في‭ ‬الصيف‭. ‬وهم،‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬البارد،‭ ‬يفضلون‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬يحلمون‭ ‬ويتخيلون‭ ‬أوقاتاً‭ ‬أكثر‭ ‬سعادة‭ ‬آتية‭ ‬وعالم‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬فيه‭ ‬مثالياً‭. ‬نصيحة‭ ‬فلكية‭ ‬إلى‭ ‬مولود‭ ‬الحوت‭: ‬خفف‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬أحلامك‭ ‬وخيالاتك‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء،‭ ‬فالدنيا‭ ‬ليست‭ ‬مفروشة‭ ‬بالورود،‭ ‬واستمتع‭ ‬أكثر‭ ‬بترجمة‭ ‬أفكارك‭ ‬في‭ ‬الربيع‭ ‬الذي‭ ‬تُحب‭. ‬في‭ ‬كل‭ ‬حال،‭ ‬قدرتك‭ ‬على‭ ‬التجدد،‭ ‬كما‭ ‬الربيع،‭ ‬تستحق‭ ‬ثلاث‭ ‬نجوم‭ ‬من‭ ‬خمس‭.‬

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