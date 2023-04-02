الحمل والثور والجوزاء أبرز أبراج فصل الربيع

يتحوّل الشتاء دائماً إلى ربيع، فينتعش البشر، وتتفجر الينابيع، وتنبت الأزهار، وتسعد الأرض. لكن، ماذا عنكم؟ ماذا عن البشر في فصل الربيع، وفي فصل الصيف والخريف والشتاء؟ لكلِّ برج في علم الفلك مستوى تعاطي مع المواسم والفصول. هناك من يفرح في الربيع، وهناك من يفرح في الصيف أو الخريف أو الشتاء. نحن لسنا مثل بعض. نحن لدينا سمات وشخصيات فلكية مختلفة. فإذا كان الحمل يحب الربيع فإن الجدي يحب الشتاء، والميزان يتوازن في اندفاعاته بين الشتاء والصيف. التفاصيل كثيرة. فماذا عنكم أنتم أصحاب الأبراج الإثني عشر؟ ها نحن في الربيع، في فصل الحياة والتجدد، فكم أنتم «ربيعيون»؟ حين ترتدي امرأة، أيّ امرأة، رداءً ملوناً ستسمع حتماً كلمات إعجاب من نوع: ما أجمل طلتك الربيعية. الربيع ألوان وانتعاش ونغمات فرح. وحين يمرّ إنسان في عاصفة حزن سيسمع كلاماً من نوع: أصبر، لا بُدّ أن يأتي الربيع. فهل أنتم ممن يثقون بقوّة تجدد الربيع؟ 12 برجاً. 8 كواكب: عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون وبلوتون. ونظريات كثيرة حول علاقة الإنسان مع الفصول وتأثره بها. فهل أنتم من النوع الذي يتغيّر ويتبدل بتبدل الفصول؟ وكم نقطة، أو لنقل نجمة، من خمس تستحقون على النظرة الربيعية التفاؤلية في حياتكم؟ ثلاث نقاط بحثنا فيها ونحن ندرس تبدل سمات كل برج في الفصول الأربعة: أولا: هل يبحثون عن التجدد أو الروتين؟ ثانياً: ما هي المشاعر والتحولات التي تنتابهم في الربيع تحديداً؟ ثالثاً: كيف تتبدل حياة الأبراج مع التبدل الموسمي؟
الحمل
تمثل بداية الربيع فترة ولادة جديدة. ويمكننا الآن أن نقول لمولود الحمل، الذي يطلق صرخة الحياة الأولى بين 20 مارس و20 أبريل: كل عام وأنت بخير. فهو ربيعي الولادة. لهذا نراه يتقدم للأمام لمواجهة العالم وجهاً لوجه. يطلق على هذا المولود إسم المولود الجديد في دائرة الأبراج، وهذا ما يجعله أكثر راحة مع كل بداية جديدة ومشروع جديد ووظيفة جديدة وعلاقات جديدة. في الربيع يكون الوقت مفيداً لهذا المولود للتفكير بجرأة وصوغ رغباته وتغيير ما هو ممكن. هناك دائما رغبة لدى مولود الحمل للتخطيط والتصميم مدفوعا بقوة إرادته الصلبة. هو يملك الثقة التي يتطلبها أي إنسان ليتقدم وينجح. باختصار لديه شجاعة الربيع المشرقة. لذا، استخدم شجاعتك أيها الحمل في الربيع عندما تكون الشمس في برجك. نقر زرّ إعادة ضبط حياتك يكون في كل من الربيع والصيف. أنت تستحق في ريادتك في الربيع خمس نجوم من خمس.
الثور
استعد أيها الثور، فالربيع أتى. واندفاعاتك نحو الطبيعة والجمال في هذا الفصل بالتحديد ليست غريبة في علم الأبراج، فأنت مولود بين 20 أبريل و21 مايو. هذه السنة، في 2023، يتوقع أن يحدث كسوف للشمس في برج العقرب في 5 مايو. وهذا معناه أنه سيجلب لك بعض الدراما والتغييرات المفاجئة، لكن ثق أن ذلك لن يؤثر جذرياً في ثورتك الإيجابية. نصيحة، حدّد أهدافاً واقعية في الربيع وركّز على الخطوات الصغيرة التي يمكنك اتخاذها لتحقيق الأهداف الأكبر والأوسع. فليتذكر الثور أن الربيع يشعره بالحيوية، فليفعل ما يريد وسيساعده الفلك في هذا الوقت بالذات، ويسهّل أموره. نعرف أن الثور عنيد ومقاوم للتغيير غالباً، لكنه محبّ وعاطفي وهادئ للغاية. نتمنى أن يكون الربيع محطة لك لكسر الجمود وزرع البذور من أجل مستقبل واعد. ثق بنفسك والربيع أمامك. أنت تستحق على قدرتك على التجدد في الربيع أربع نجوم من خمس.
الجوزاء
يبدأ موسم الجوزاء في 21 مايو. هو اليوم الذي يبدأ فيه الصيف، وبالتالي يعتبر الصيف ممتازاً في توجيه نواياه للتغيير وإجراء التحولات. يحكم برج الجوزاء كوكب عطارد الذي يعتبر كوكب الاتصالات بامتياز، فيكون مولود هذا البرج في هذه الفترة أكثر ذكاء وقدرة على الحوار مع الآخرين واستيعاب المعلومات وتبادلها. الجوزاء، بطبيعته، لديه قابلية ومرونة للتغيير والتكيف في مختلف الفصول، من دون التسرع. نصيحة لمولود هذا البرج أن يستعدّ للتواصل مع الأصدقاء القدامى في الصيف. اخرج أكثر إلى الطبيعة. فصل الربيع يناسبك حتى ولو كنت مولوداً في الصيف. لا تتذرع بمسائل ثانوية لتثني نفسك عن خطوات تفكر بها من زمان. ونصيحتنا لك أن تكتب على قصاصة ورقية، تحتفظ بها في محفظتك، قائمة المهام التي عليك إنجازها ما يساعدك على البقاء متحمساً في كل الفصول. تستحق أيها الجوزاء ثلاث نجوم من خمس على اندفاعك في الربيع.
السرطان
لطيف هو السرطان. لكن، فليستفد من الموضع الشمسي بإعادة رسم الخطوط في حياته. إنها نصيحة إلى كل مواليد هذا البرج من أجل إبعاد أنفسهم قليلاً عن هموم الآخرين. والربيع والصيف قد يشكلان داعماً له لإنجاح خطواته في هذا الاتجاه. إنه الوقت المناسب لتسأل نفسك أيها السرطان عما إذا كنت سعيداً في بيئة عملك الحالية، وما إذا كنت تعامل بشكل عادل. لذا، نصيحة لك أن تخرج في الربيع والصيف من منطقة الراحة الخاصة بك للتفاوض على راتبك أو البحث عن إمكانيات وفرص جديدة. في كل حال، يكون الربيع دائماً أحد أكثر الشهور ازدحاماً بالأفكار والخطوات لدى مواليد السرطان، فنراه يحاول حثيثاً جذب الانتباه وإجراء التحوّل في حياته.. أنت تستطيع أن تجعل الربيع محطة انطلاقتك إلى التحوّل الكبير في حياتك. في كل حال، أنت تستحق ثلاث نجوم من خمس على تأثير الربيع في حياتك وقراراتك.
الأسد
إذا سألتم أسداً عن أجمل فصول السنة فسيجيب، بلا تردد: الفصل الذي يسمح له بالاستلقاء تحت أشعة الشمس والاستمتاع بالضوء الطبيعي الذي يتسلل إلى منزله. فصل الصيف هو الأفضل لمولود الأسد الذي يفضّل الحرّ على البرد. علامة الأسد هي النار، والنار هو عنصر العمل والحركة والتجدد والإبداع. في هذا الفصل بالذات يكون الأسد مستعداً لرؤية العالم من خلال عيون جديدة، في ظل شعور عارم لديه بالسلام والانفتاح على أسرار الكون. وأكثر ما يحب، أو لنقل أكثر ما يحفزه، هو الابتعاد قليلا عن روتينه المعتاد. وإذا كنتم تسألون: أين نجد الأسد ومتى؟ الجواب بسيط: تعثرون عليه في رحلة استجمام ربيعية قرر فجأة القيام بها. هو، على نقيض أبراج كثيرة لم تولد في فصل الربيع، يعشق الربيع ويكون فيه أكثر وضوحاً. وإذا سألتم أسداً عن أفضل أشهر السنة فسيجيب: شهر أبريل ومايو. الاعتدال الربيعي يمنحه طاقة لا مثيل لها يستحق عليها أربع نجوم من خمس.
العذراء
في إحدى الأساطير، سُميّت العذراء بإلهة الأرض، التي تحتفل بقدوم الربيع وموسم النمو. لكن، في علم الفلك، يعتبر فصل الشتاء هو الأفضل لمولود العذراء الذي يحب الهواء البارد الذي يمنحه إحساساً بالراحة. في هذا الفصل بالتحديد تظهر طاقة العذراء الهائلة. ماهر هو مولود العذراء ومواهبه تظهر في الشتاء أكثر من فصول السنة الأخرى. لا يتعب، لا يكل ولا يملّ، لا يتردد ويكون جدياً، لكن، ننبه هذا المولود إلى أن اندفاعاته الكبيرة في الشتاء قد تجعله أحياناً يتجاوز بعض الأخلاقيات في التعامل مع الآخرين ويمضي قدماً من دون الاكتراث إلى ما قد تؤدي اندفاعاته. يبقى أن تعرفوا أن أجمل ما قد يصادفه مولود العذراء ويجعله يطير ويطير كما النسر هو وجوده في مكان تتساقط فيه الثلوج. هذا أحد أكثر الأشياء التي يفضلها وتجعله يركز على أهدافه أكثر. إذاً، مولود العذراء «شتائي» بامتياز لا ربيعي. وهو يستحق على قدرته على التجدد ثلاث نجوم من خمس.
الميزان
يعشق برج الميزان بالاسم والشكل والمضمون التوازن في كل الأشياء والفصول ليست استثناء. هذا المولود من محبي فصل الصيف لأنه يمكّنه من المغامرة أكثر، ومن محبي فصل الشتاء لأنه يهدئ من رباطة جأشه. لا يحصل أن يحبّ إنسان الصيف والشتاء في آن واحد إلا إذا كان فلكياً من برج الميزان. في المقابل، سنرى الميزان يختار موعداً لمناسباته الكبيرة في شهر أكتوبر. الميزان يملك من الطاقة قدراً كبيراً ومن الرومانسية مشاعر كثيرة ومن النمطية قدراً هائلا. هو من المقتنعين بوجوب عدم التسرع في تحقيق الأهداف واتخاذ الخيارات الكبيرة. هو مرهف للغاية. وبحسب علم الفلك فإن أفضل وقت في السنة لمولود الميزان للتواصل مع الآخرين هو سبتمبر. في المحصلة، يمتلك الميزان في كل فصول السنة طاقة مغناطيسية فائضة، تجعل الناس يتحلقون حوله كالفراشات حول ضوء. وهو يستحق على قدرته على التجدد، كما الربيع، ثلاث نجوم من خمس.
العقرب
ضدان في شخصية العقرب، فهو «بيتوتي» ويملك روح المغامرة في آن واحد. نراه ينطلق في كل مكان، وإلى أي مكان، كما الطائر. والصيف هو الموسم الأفضل له لذا هو من عشاق الصيف. هو مولود يبحث عن التجدد، كما الشرنقة، كما أزهار الربيع، كما شعاع الشمس. في المقابل، يبدو أن المولود العاشق للصيف والمغامرة يميل إلى الوقوع في الحبّ في موسم الشتاء، كون النهارات القصيرة والليالي الطويلة تتناسب مع مزاجه العاطفي - الغامض غالباً- فالعقرب لا يحب أن يشهر إعجابه بسرعة، على الأقل في البدايات، لهذا نراه يبتعد عن الضوء خصوصاً إذا كانت العلاقة التي يؤسس لها جدية. من جهة أخرى، العقرب يحب العائلة واللقاءات الكبيرة التي تضمّ أفراد الأسرة، الأقربين والأبعدين، والتجمعات قرب المدفأة مع تناول كوب من الشوكولا الساخنة. إنه مولود يتجدد في الصيف ويعيش عواطفه في الشتاء. وهو يستحق على قدرته على التجدد أربع نجوم من خمس.
القوس
واثق من نفسه هو القوس. ذكي، محبوب، ويملك روح الفكاهة والمغامرة وصفات رائعة جداً بينها روحية التجدد الدائم التي تتعزز فيه في الطقس البارد، تحت المطر وفي حنايا الطبيعة. لكن، إذا سألتم قوساً عن الفصل الذي يحبه سيجيب: «إنه الصيف لأنه يسمح لي بالخروج الحرّ والتواصل الاجتماعي والاحتفال وارتياد الشاطئ». لكن، إذا عدتم وسألتم نفس القوس عن أكثر الفصول التي يغرم بها فسيجيب: كل الفصول. هو مولود رأسه مرفوع دائماً إلى الأعلى ويعتبر أنه قادر، في كل الفصول، على الإنجاز والتجدد. هو لا يهتم أبداً بآراء الآخرين، ولا بالعراقيل التي قد توضع أمامه. مولود القوس مولود في الخريف وهو شهر تساقط أوراق الشجر وسفر الطيور والاستعداد إلى المطر. هو فصل مفتوح على آفاق وآمال جديدة ينتظر أن تتفتح بعد شهرين. وهو لا يهدأ بل يستمرّ في التخطيط والحراك كما الرياح. يستحق القوس على قدرته على التجدد الدائم أربع نجوم من خمس.
الجدي
ها هو الجدي الجميل، الذي يمثل الاعتدال الشتوي بامتياز. هو مولود في الشهر الأخير من السنة، شهر المطر والخير، وهو الشهر الذي يُغرم به 99,999 في المئة من مواليد هذا البرج. والسبب، أن الجدي، يرى مع اقتراب نهاية عام وبداية سنة جديدة، إمكانية أكبر لتجديد عهده لنفسه بالمتابعة قدماً في سبيل تحقيق أهداف قديمة أو متجددة. يحب الجدي رؤية نسخة أعلى من نفسه في السنة المقبلة مع البقاء دائماً في ما يُشبه ورشة عمل. على كل حال، يجب أن تعرفوا أن أقصر يوم في السنة يكون في موسم الجدي، وبالتالي يكون الأساس في الاستعداد للانتقال إلى أشهر تالية يكون فيها أطول أيام السنة. يرى الجدي في فصل الشتاء لحظة انعكاس وتحوّل من الفصل البارد إلى ربيع رائع تتفتح فيه الأزهار والألوان. هو الأمل المستمدّ من المطر إلى الربيع. إنه الجدي، المتميّز دائماً، الذي يستحق على تجدده وقدرته على إنجاز أشياء عظيمة، خمس نجوم من خمس.
الدلو
هو المولود الفلكي الذي يملك قلباً لا يقارن. قد يبدو الدلو لوهلة بارداً لكن، من يتعرف عليه عن كثب، يدرك أنه أمام شخص مفعم بالأخلاقيات والإنسانية. الدلو لا يحب الشتاء الذي يقيّد حركته، كما لا يحب الصيف الذي يزعجه حرّه. هو مع مقولة: خير الأمور أوسطها. لذلك، نراه فرحاً بيوم شتائي مشمس أو ربيعي. في مثل هذا اليوم تعوم الخطط في رأسه، فيرمي عنه البطانية الملتحف بها، ويبدأ في التخطيط وممارسة رياضاته المفضلة وبينها: ركوب الدراجة الهوائية والطيران المظلي والقفز بالحبال. قد يبدو الدلو ظاهرياً مملا لكنه، في العمق إنسان يختار خطواته بعناية كي لا يسقط أو يتعثر في منتصف الطريق. في الربيع، أو في يوم بارد لكن مشمس، قد نراه كما لم نره مسبقاً: حيوياً، ممازحاً، يضحك كثيراً، ومليئاً بالثقة. في المختصر المفيد، انتظروا الربيع وسترون الدلو شخصاً متجدداً. وهو يستحق عن ذلك ثلاث نجوم من خمس.
الحوت
الربيع أتى وأعياد مواليد الحوت تقترب أيضاً. في هذا الفصل تتحرك الشمس في فلك مولود الحوت ما يمكنه من ترجمة الأفكار والخطط المتنوعة التي طرحها شفهياً في فصل الشتاء. في الربيع تُصبح أحلام الحوت قابلة أكثر للتطبيق، فينجح في تجديد الأفكار التي تنسجم مع الأهداف، وكل ذلك بتحفيز من الضوء والشمس والربيع. بكلام آخر، قد يكون مواليد الحوت أطفال الشتاء (بين 19 فبراير و20 مارس) غير أنهم أطفال الصيف في القلب. إنهم يحبون الشتاء لكنهم يتحركون في الصيف. وهم، في الفصل البارد، يفضلون البقاء في المنزل يحلمون ويتخيلون أوقاتاً أكثر سعادة آتية وعالم يكون كل شيء فيه مثالياً. نصيحة فلكية إلى مولود الحوت: خفف قليلاً من أحلامك وخيالاتك في فصل الشتاء، فالدنيا ليست مفروشة بالورود، واستمتع أكثر بترجمة أفكارك في الربيع الذي تُحب. في كل حال، قدرتك على التجدد، كما الربيع، تستحق ثلاث نجوم من خمس.
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