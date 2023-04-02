دعاء مستجاب للمريض قبل الإفطار.. ردده سيدنا أيوب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كل إنسان أصابه مرض صعب، ويظن أنه لا علاج له، فالدعاء جاء دواءً لهذه الحالة، باللجوء إلى رب الداء، خاصة خلال الأوقات المستحب طلب الدعاء بها، والتي من بينها قبل آذان المغرب في رمضان، وهناك صيغة دعاء مستجاب للمريض قبل الإفطار، الذي كان يردده نبي الله أيوب عليه السلام.

وكشف الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، خلال برنامج «دعاء الأنبياء»، المعروض عبر شاشة «الناس» عن دعاء مستجاب للمريض قبل الإفطار، الذي كان يردده نبي الله أيوب.

دعاء مستجات للمريض قبل الإفطار

وتتمثل صيغة الدعاء المستجاب للمريض قبل الإفطار، الذي كان يردده نبي الله أيوب، عليه السلام، في: «ربي إني مسني الضُر وأنت أرحم الراحمين».

قصة نبي الله أيوب مع المرض

وسرد الدكتور مجدي عاشور قصة نبي الله أيوب مع المرض، التي استمرت لأعوام طويلة، قائلًا «جلس نبي الله أيوب عليه السلام في قومه، وجاهد وصبر وزاد مع تحمله قومه أنه ابتلي في جسده بمرض شديد، وهنا تقف القدرة الإنسانية، وتتكلم القدرة الربانية التي تفتح أبواب الأمل وتبعد اليأس».

وناشد مجدي عاشور أصحاب الأمراض بأن يكونوا في معية الله دائمًا، مضيفا «فمع المرض يجب أن نكون في معية الله، المريض مايزعلش خاصةً أصحاب الأمراض الصعبة المزمنة، لازم تقول دعاء سيدنا أيوب، ربنا ألهمه يقول الدعاء اللهم إني مسني الضُر، والآية بترد واستجبنا له، فيا صاحب المرض والداء، اعمل كما عمل أيوب سيرد عليك الله كما رد على أيوب».

صيغ أخرى للدعاء بالشفاء من المرض

وبخلاف صيغة الدعاء المستجاب للمريض قبل الإفطار الذي كان يردده نبي الله أيوب عليه السلام، تتعدد صيغ الدعاء الأخرى للشفاء من المرض، حسب دار الإفتاء، ألا وهي:

- اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلا، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن عليّ بالشفاء العاجل، وألا تدع فيّ جرحًا إلا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

- اللهم ألبسني ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلًا، واشفني وعافني واعف عني.

- اللهم ارحمني من المرض برحمتك فأنت أرحم الراحمين.

- اللهم أنت الشافي المعافي، اشفني واشفي كل مريض من الألم، وابعد عني كل مكروه وسوء.

- ياربي اذهب البأس عني، واشفني فإنك أنت الشافي المعافي.

- اللهم اشفني شفاء لا يغادر سقمًا.

- يارب الناس اذهب عني البأس، وألبسني ثوب الصحة والعافية.

- أدعوك باسمك يارب العالمين أن تبعد عني الألم وتشفي آلامي وأوجاعي أنا وكل مريض يتألم يارب العالمين.