فطار 11 رمضان.. جلاش باللحمة المفرومة وبلح باللبن

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحتار الأمهات في الأطعمة التي يمكن أن تقدمها على المائدة في فطار 11 رمضان، ففي الأيام الماضية، امتلئت الموائد وانتهت معها معظم الأفكار، لذا تقدم لكِ «هن»، في التقرير التالي فكرة لتحضير وجبة شهية تضم أصنافا متنوعة، مع حلو ومشروب سريع التحضير ومختلف بالنسبة لأفراد الأسرة.

فطار 11 رمضان.. جلاش بالحمة المفرومة

يمكنكِ في فطار 11 رمضان تحضير وجبة سريعة الطهي، مكونة من الجلاش واللحم المفروم، وتقدم مع مشروب البلح باللبن.

الجلاش باللحم المفروم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المقادير:

- جلاش.

- لحمة مفرومة، قطع صغيرة.

- فلفل أخضر رومي.

- بصل.

- فلفل اسود.

- بيضة.

- ملح.

- سمنة.

- قرفة ناعمة.

- زنجبيل بودرة.

- كوب من اللبن.

طريقة التحضير:

الخطوة الأولى: طهي اللحمة المفرومة، من خلال تقطيع البصل، ملح، مع وضع كمية كافية من الفلفل الرومي، ويضاف إليها اللحم المفروم التوابل، من القرفة والزنجبيل.

الخطوة الثانية: تحضير الصينية التي سيوضع بها الجلاش، ووضع بها كمية من الزبدة، وترتيب ورق الجلاش، بشكل منتظم، ويوضع عليه كمية من اللحم المفروم بطريقة متساوية بين كل ورقتين منه.

الخطوة الثالثة: من المهم بعد الانتهاء من وضع أوراق الجلاش، أن تقطعيه قبل أن تضعي فيه كوب اللبن والبيضة، حتى تحصلي على مذاق شهي وتكون الأوراق طرية وسريعة الأكل.

الخطوة الرابعة: يوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ويقدم مع السلطة.

عصير البلح باللبن في فطار 11 رمضان

في فطار 11 رمضان، يمكنكِ أن تتناولي مشروبا صحيا، وغني بالفيتامينات المتنوعة، لذا نوضح لكِ أفضل طريقة لعمل عصير البلح باللبن على خطى الشيف نجلاء الشرشابي:

المقادير:

- 2 كوب من اللبن.

- بلح رطب مخلي.

طريقة التحضير:

كل كوب من البلح يحتاج 2 كوب من اللبن، دون الحاجة إلى وضع سكر أو عسل.