طريقة عمل قمر الدين بالمهلبية.. «ضعيها في الكاسات قبل ما تتجمد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص ست البيت يوميًا في شهر رمضان المبارك على إعداد نوع جديد من الحلويات، للاستمتاع بها وتناولها مع العائلة أثناء تجمعهم بعد الصلاة أو بعد وجبة الإفطار، ويعد من أشهر الحلويات التي تصنع في هذا الشهر الكريم، ويفضلها الكبار قبل الأطفال هي مهلبية قمر الدين، لذلك سنقدم لكِ في السطور القادمة، طريقة عمل مهلبية قمر الدين في منزلك بخطوات بسيطة، حسب ما أوضحته الشيف، نجلاء الشرشابي، في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

المقادير لطريقة عمل قمر الدين بالمهلبية

ولـ طريقة عمل قمر الدين بالمهلبية، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

- 4 أكواب عصير قمر الدين.

- نصف كوب سكر.

- 4 معالق كبار من النشا.

وللتزيين ستحتاجين إلى:

- زبيب.

- جوز الهند.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

- ولـ طريقة قمر الدين بالمهلبية، اتبعي الخطوات التالية:

- انقعي «لفة» قمر الدين في المياه، واتركيها لمدة 4 ساعات.

- قومي بوضعها في الخلاط، واخلطيها حتى يصبح لديك سائل لعصير قمر الدين.

- في إناء على النار ضيفي عصير قمر الدين، واتركيه حتي يسخن.

- ضيفي السكر عليه وقلبيه جيدًا.

- ذوبي النشاء في إناء صغير به مياه، وتأكدي من ذوبانها بالكامل.

- قومي بوضعها على عصير قمر الدين وقلبيه جيدًا.

- اتركي عصير قمر الدين على النار حتى يصل لمرحلة الغليان، ويصبح قوامه ثقيلًا، ليتحول حينها إلى المهلبية.

- ضعي مهلبية قمر الدين بعد عليانها في كاسات التقديم وهي ساخنة.

- زينيها بحبات الزبيب ورشه جوز الهند، وقدميها باردة.

- إذا كانت «لفة» قمر الدين غير متوافرة لديك، يمكنك استبدالها بالمشمش من خلال الخطوات التالية:

- اغلي كيلو من المشمش على النار مع كوبان من المياه.

- اتركيه على النار لمده خمس دقائق حتى الغليان.

- ضعيه في الخلاط حتى تحصلي على عصير المشمس.

- وأخيرًا طبقي الخطوات السابقة لعمل المهلبية باستخدام المكونات السابقة.