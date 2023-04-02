حالات تحرم الزوجة من قائمة المنقولات الزوجية.. محام يوضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من السيدات يستفسرن عن حالات تحرم الزوجة من قائمة المنقولات الزوجية، والأوقات التي لا يحق فيها للزوجة استرداد قائمة المنقولات الخاصة بها، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، الحالات التي تحرم الزوجة من قائمة المنقولات الزوجية، بحسب محام متخصص في قانون الأحوال الشخصية.

حالات تحرم الزوجة من قائمة المنقولات الزوجية

وحول حالات تحرم الزوجة من قائمة المنقولات الزوجية، قال عادل أسعد محامي الأحوال الشخصية، لـ«الوطن»، إنّ القائمة حق جنائي، والحالات التي تحرم الزوجة من قائمة المنقولات الزوجية، تكون في إطار تنازل رسمي عن قائمة المنقولات الخاصة بها للزوج، إذا كانت استلمتها أو تريد التنازل عنها، ولابد من أن يكون هذا التنازل الذي قدمته الزوجة مرفق بالقائمة بالفعل أو منفصل عنها وموثق.

حرمان الزوجة من القائمة

وفي حالات تحرم الزوجة من قائمة المنقولات الزوجية، عندما يصدر حكمًا باسترداد المنقولات بالكامل، ولم تقوم الزوجة بتنفيذ الحكم، وبالتالي تسقط بعد ثلاث سنوات، وعندما تقوم الزوجة بالتنازل عن قضية التبديد بناءً على التصالح مع الزوج، ولكنها لم تكتب قائمة أخرى، إذ أنه عند التصالح بين الزوجين لابد من توثيق قائمة منقولات جديدة لكي يحق للزوجة المطالبة بها مرة أخرى.

وأضاف محام الأحوال الشخصية، أنه يوجد حالات تقول إنه إذا رفعت الزوجة دعوى خلع تكون متنازلة عن حقوقها الشرعية والمالية، لكن ذلك دون نصوص، فتحرم الزوجة من القائمة في هذه الحالة إذا مضيت تنازل عن القائمة فقط.

حالات من النساء تحرم من القائمة

وقالت دار الإفتاء المصرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العفش عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكًا للزوجة ملكًا تامّاً بالدخول، وبعدم الدخول تكون مالكة لنصفه، على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين.