أب وابنه يوثقان النجاة من إعصار مدمر في ولاية أركنساس الأمريكية.. لحظات تحبس الأنفاس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إعصار عنيف بعاصفة سريعة الدوران، ضرب مدينة ليزا دينسون، في ولاية أركنساس الأمريكية والمناطق المحيطة بها، وفي خلاله ظهر فيديو مهيب يحبس الأنفاس على مواقع التواصل الاجتماعي لأب وابنه، عاشا لحظات من الخوف والهلع والرعب الشديدين، يحاولون النجاة من الإعصار والخروج منه، لمدة يوم كامل انتهى بالنجاة من موت محقق.

أب وابنته يوثقون نجاتهم من إعصار مدمر

ووفقًا لسكاي نيوز عربية، نشر «جيمس سبان»، إحدي العاملين في الطقس، بالأرصاد الجوية الإذاعية المعتمدة، منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»، يظهر فيه أب يسوق سريعًا ويحاول الهروب من الإعصار، ليعلق قائلًا، من ليزا دينسون «هذا ابن أخي، كيفن جولدن ووالده فيل جولدن، في جاكسونفيل، أركنساس، في وقت سابق من هذا المساء في الإعصار الشديد».

التعليقات على الإعصار

وظهر الابن في مقطع الفيديو، وهو يردد أنهم يحاولون النجاة، وتفاعل الكثيرين معه وتمنوا لهم بالنجاة من الإعصار الشديد، وآخرين يتساءلون عن السبب الذي دفعهما إلى القيادة وسط هذه الأجواء، ومجموعة ثالثة قالت إنها أصيبت بالقشعريرة لهذا الحدث الجسيم.

إعصار في ولاية أركنساس الأمريكية

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرًا من الإعصار، مشيرة إلى أنه إعصار هائل مدمر على نحو مؤكد، وبحسب خبراء الأرصاد فإن الإعصار ترتب عليه أضرار جسيمة وسط أركنساس، الأمر الذي جعلها تعلن حالة الطوارئ في الولاية.