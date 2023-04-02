3 طرق للحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

التعرف على طرق للحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية، أمر يهم العديد من العاملين والعاملات بالقطاعات المختلفة في الدولة، رغبة في تسهيل أمور الحياة، والتخفيف من أعباءها بقدر ما يمكن، لذلك تحرص العديد من السيدات العاملات على التقديم على طلب معاش إضافي، والذي نستعرض خطوات الحصول عليه في التقرير التالي.

طرق الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية

ووفق ما أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، نقدم في السطور الآتية طرق للحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية، التي تتمثل في:

- اشتراك المؤمن عليها في تأمين المعاش الإضافي لمدة سنة على الأقل.

- وجود قيد اسم المؤمن عليها في سجلات المتعطلين في مكتب القوى العاملة.

- يجب الالتزام بالتواجد داخل مكتب القوى العاملة المكتوب به اسم المؤمن عليها في المواعيد المحددة بقرار وزير القوى العاملة.

شروط للحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية

وتشمل عملية الحصول على معاش إضافي في قانون التأمينات الاجتماعية عدد من الشروط المهمة، نستعرضها على النحو التالي:

- ألا يكون الشخص المؤمن عليه مستقيلًا من خدمته.

- عدم توقف خدمة الشخص المؤمن عليه عن العمل، نتيجة جناية تمس الشرف والآداب الأخلاقية العامة، أو حكم نهائي في جنحة.

جدير بالذكر أن مادة المعاش الإضافي في قانون التأمينات الاجتماعية نصت على «يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، طلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة، مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك».