«الصحة» تحذر 4 فئات من الإصابة بالجفاف أثناء الصيام.. هل أنت منهم؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك، يشعر العديد من الأشخاص بالعطش والجفاف، وهو ما قد يسبب لهم أزمة كبيرة على مدار اليوم، خاصة الصغار واحتياج أجسامهم إلى الماء من حين لآخر، مع عدم قدرتهم الطويلة على التحمل مقارنة بالأشخاص البالغين.

الفئات الأكثر عرضة للجفاف في صيام رمضان

وكشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن الفئات الأكثر عرضة للشعور بالجفاف خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

وتتمثل هذه الفئات في كل من:

- الأطفال.

- كبار السن.

- أصحاب الأمراض المزمنة، مثل، السكر، الكبد، وأمراض الكلى.

- الأشخاص اللذين يبذلون مجهودا كبيرا مع التعرض لأشعة الشمس.

وبناء عليه، نصحت وزارة الصحة تلك الفئات بتناول كميات كبيرة من الماء والسوائل خلال ساعات الإفطار، حتى لا يتعرضون للشعور بالجفاف بقدر ما يمكن.

ما جفاف الجسم؟

جدير بالذكر، أن جفاف الجسم يحدث عندما يفتقد الكثير من السوائل إلى جانب ضعف قدرته على التخلص من السموم، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.

أعراض جفاف الجسم

ومن أبرز أعراض جفاف الجسم:

- الشعور بالصداع.

- الشعور بالعطش.

- الإصابة بالإمساك.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

مشروبات لعلاج الجفاف

وعادة ما ينصح الأطباء بتناول كميات وفيرة من بعض المشروبات التي تساهم في حماية تعرض الجسم للجفاف، ويأتي على رأسها:

1) الماء.

2) منقوع الشعير.

3) عصير الخيار.

4) عصير الليمون.