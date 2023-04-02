طريقة عمل الفسيخ في الخلاط بالخل والليمون.. «سهلة وسريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفسيخ فى الخلاط بالخل والليمون، واحدة من أشهر الوصفات التي يحرص عدد كبير من السيدات على معرفتها، خاصة مع اقتراب مرور النصف الأول من شهر رمضان، لإعداد الوجبة الشهيرة وتحضيرها قبل أول أيام عيد الفطر المبارك، بدلًا من شرائها من الخارج، لضمان جودتها ونظافتها.

ويقدم لكِ «هُن» طريقة عمل الفسيخ في الخلاط بالخل والليمون، في السطور التالية، بطريقة الشيف أميرة شنب، والتي تقدم وصفات بسيطة وسهلة لربات البيوت بأقل التكلفة.

مقادير طريقة عمل الفسيخ فى الخلاط بالخل والليمون

- تجهيز فسيخ مخلي.

- نصف كوب من الطحينة.

- فلفل أسود.

- طماطم مقطعة شرائح.

- كوب من الزبادي.

- ملعقة كبيرة من الخل.

- ملعقة صغيرة من الكمون.

- عصير ليمون.

- ربع كوب ماء.

- بصل أخضر.

ـ شطة حسب الرغبة.

ـ ربع كوب زيت.

طريقة عمل الفسيخ في الخلاط بالخل والليمون

يمكن عمل طريقة الفسيخ في الخلاط بالخل والليمون من خلال الخطوات التالية:

- ازيلي رأس الفسيخ والذيل والجلد والشوك.

- يمكنك شراء الفسيخ المخلي جاهز إذا كنتِ لا تتقنين تنظيفه.

ـ ضعي الفسيخ في الخلاط، واضيفي له الليمون والخل والبصل.

ـ اضربي جميع المكونات جيدًا، واضيفي الزيت تدريجيًا أثناء الخلط.

ويمكن اتباع الطريقة الأخرى أيضا في هذه الخطوات الأتية:

الخطوة الأولى: وضع الخل على الطحينة، لجعل لون الفسيخ أبيض عند خلطه، ثم وضع الفلفل الأسود، مع رشة من الملح صغيرة جدا، بإضافة الزيت إلى الخليط ويخلطوا جيدا.

الخطوة الثانية: وضع الزبادي على الخليط السابق مع الماء، كونه يساهم في ترطيب المعدة عند الهضم.

الخطوة الثالثة: وضع شرائح الطماطم المقطعة على سلطة الطحينة.