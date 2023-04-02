قواعد إتيكيت عرض الزواج

دائماً هناك المرة الأولى لكل شيء، الكثير من المعلومات متوفرة حول كيفية شرائك منزلاً جديداً، أو الاهتمام بابنك البكر، وحتى أول يوم لطفلك في المدرسة، ما هو غير متوفر وبكثرة آداب الخطبة، كيف يمكنك التقدم لخطبتها؟.. ماذا تقول؟.. هل الحصول على إذن أهلها في حال قررت عرض طلب للزواج يعد أمراً ضرورياً؟.. كل هذه الأمور سنستعرضها لكم في هذا التقرير المميز حول طلب الخطبة.

التلميحات الأولية: جهز نفسك للنجاح:

قبل الشروع في الإقدام على خطوة طلب الخطبة، يجب عليك أخذ تلميحات بالموافقة، إن لم تكن هناك علاقة قوية تجمعك بشريكتك، فالأمر حالياً مختلف عن الماضي، والناس يتعرفون ويتقربون، لكن إن كنت في مرحلة إعجاب قوية، وتريد الارتباط رسمياً منذ البداية، عليك أخذ الضوء الأخضر حتى لا تتعرض لرفض قاطع أو موقف محرج.

موقف الأهل

الأسئلة المحيطة بموافقة الوالدين هي أول ما يتبادر إلى الذهن مع آداب طلب الزواج وعرض الخطبة، كما أن هذه الجزئية مثيرة جداً للتوتر، وهي أمر مفهوم تماماً، وغالبًا تتم استشارة الوالدين. ومع ذلك، ضع في اعتبارك علاقتها بأسرتها في حال كان الوالدان منفصلين، إذ يمكنك استشارة ولي أمرها الذي تعتمد عليه، وفي حال وفاتهما يمكنك الرجوع لأشقائها، وإن كانت مستقلة أو سبق لها الزواج من قبل قد لا يكون من الضروري الرجوع إليهم، فقط اسأل نفسك كيف سيؤثر الأمر في الأسرة.

لا تسرق الأضواء من شخص آخر:

إذا كنت في حفل استقبال مولود جديد، أو حفل ذكرى سنوية، أو حفل زفاف شخص آخر، فلا تجرب التقدم لخطبتها، ما لم تكن قريبًا جدًا من صاحب الحفل، وكانت هذه فكرته، فقط لا تفعل ذلك. انتظر حتى تحصل على الأضواء الخاصة بك، وامنح الآخرين الفرصة للاستمتاع بوقتهم.



جهز خاتماً للعرض:

حتى إن لم يكن خاتماً ألماسياً، أو ذهبياً، أو بلاتينياً، يمكنك توفير خاتم أنيق من الفضة كهدية لطلب الخطبة، فقط تأكد من تناسب المقاس مع حبيبتك.

اختر لحظة خاصة:

عليك بتوفير المناخ المناسب لعرض طلب زواجك، اجعلها لحظة خاصة لا تنسى، واختر المكان المناسب للعرض، ويمكنك الاستعانة بخبير بهذه الأمور، أو أشخاص مقربين منها.

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