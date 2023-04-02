أفضل عطور الزهور لإطلالة أنثوية

العطور جزء مهم من إكسسوارات إطلالتكِ اليومية، وبما أننا في بداية فصل الربيع والأجواء المنعشة، فتعد عطور الزهور والورد الأفضل في هذه الفترة.

ويمكن اعتماد عطور الورود والزهور بسهولة كرائحة مميزة سترتدينها يوماً بعد يوم، ومن السهل معرفة السبب، وهو أنها تجسد الأنوثة والثقة والحنان دفعة واحدة، وهي بالضبط ما تريده النساء دائماً، لذلك نقدم لكِ أفضل الخيارات المتاحة في الأسواق، لزيادة إطلالتكِ جمالاً وجاذبية وسحراً خاصاً بكِ.

أفضل عطور الورود والزهور:

Parfums De Marly Delina

إذا كنتِ من محبي الروائح الخشبية والزهور، وتسعين إلى رائحة مميزة، فقد يكون عطر ديلينا أو دي بارفوم دي مارلي، هو الشيء الوحيد المناسب لكِ، ويتمحور هذا العطر الفريد حول الوردة التركية، وترافقه أيضاً ملاحظات قلبية من الفاوانيا والفانيليا، ويلتقي بقاعدة من الكشمير الخشبي والمسك ونجيل الهند، إنها تركيبة أنثوية وحسية وحساسة، ما يجعلها رائعة للعرائس.

Tom Ford Rose Prick Eau De Parfum

عطر توم فورد روز بريك أو دي بارفان، يستحق، فهذا العطر الزهري مستوحى من حديقة الورود الخاصة بتوم فورد، ويتميز بملاحظات أعلى من فلفل سيتشوان والكركم، مع وردة تركية وبلغارية في قلبها، وباتشولي وفول تونكا في القاعدة.

Chanel Eau Tendre

عطر "شانيل" الكلاسيكي، يمنحكِ نظرة أكثر حساسية ورومانسية، حيث تتميز هذه الرائحة الزهرية الخالدة بمزيج لطيف من الياسمين والورد، فهي مثالية لهذا الوقت من العام، حيث تمنحكِ الانتعاشة والرفاهية الخاصة بفصل الربيع.

Miss Dior Rose N'Roses

تعد Miss Dior Rose N'Roses Eau De Toilette خياراً مبهجاً لعطر الربيع والصيف، وستحصلين على نفحة من بتلات الورد الملونة، تكملها نكهات عطر الفواكه من اليوسفي الإيطالي والبرغموت ونبات إبرة الراعي، وتنتهي بملاحظات أساسية من المسك الأبيض.

Frédéric Malle Une Rose

هل تبحثين عن عطر وردي؟ عطر Une Rose Eau De Parfum، الذي صممه صانع العطور الشهير Edouard Flacchier الأنسب لكِ، وتتميز هذه الرائحة بنغمات ترابية من الكمأة والورد الفخري ونجيل الهند والباتشولي والكاستوريوم، وهي عاطفية وغامضة على حد سواء.

Maison Francis Kurkdjian A La Rose

لا تحتاجين لأن نخبرك بمدى شعبية عطور Maison Francis Kurkdjian، بالتأكيد A La Rose Eau De Parfum يستحق التجربة، حيث يمنحكِ إحساساً مختلفاً، ويعزز ثقتكِ بنفسكِ، هذه الرائحة الغنية والمغرية هي الأفضل من نوعها، وتشمل: وردة داماسينا والبرتقال، مصحوبة بملاحظات قلبية من البنفسج والماغنوليا، بالإضافة إلى ملاحظات أساسية من المسك والأرز الخشبي.

Yves Saint Laurent Blouse

عطر Yves Saint Laurent Blouse يأخذ الأناقة إلى مستوى جديد تماماً، في القلب، سترين ملاحظات من وردة دمشقية، مصحوبة بالبرغموت والفلفل الوردي، بالإضافة إلى المسك والكشمير، إنه عطر جريء ومثير ومفعم بالحيوية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :