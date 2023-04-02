أفكار لتنسيق البليزر بطريقة فخّمة من وحيّ عروض أزياء 2023

مع صيحة البليزر هذا العام، حان الوقت للتوقف عن التساؤل عن كيفية ارتداء السترة البليزر والتألق بها وأنتِ في المكان المناسب للأفكار المثالية! ستوضح لكِ هذه المقالة جميع الطرق المذهلة التي يمكنك من خلالها ارتداء السترة، تعود السترات البليزر بكل أنواعها إلى الموضة في الوقت الراهن، لقد مروا بتحولات كبيرة ولديكِ الآن خيارات لا حصر لها للاختيار من بينها، قومي بالتمرير لأسفل وابحثِ عنهم جميعاً مع معرض الصور أعلاه التي نقدمها لكِ من أحدث مجموعات أزياء 2023.

أنواع السترات البليزر

تأتي السترات بجميع الألوان والمطبوعات والقصات والأقمشة وخياراتك الآن لا حصر لها عملياً، مهما كان الشيء الذي تختاريه، فأنتِ بحاجة إلى معرفة الأنماط الأساسية وفهم كيفية شرائها، كل علامة تجارية لها وجهة نظرها الخاصة في هذه الأشياء، لكن الأساسيات تظل كما هي، دعونا نلقي نظرة عليهم.

سترة بصدر واحد

يحتوي الزر المفرد أو البدلة أحادية الصدر بشكل أساسي على زر واحد يربط بين جانبي السترة، يناسب هذا النمط جميع أنواع الجسم والمناسبات.

اختاري الأقمشة والأساليب غير الرسمية إلى حد ما إذا لم تكن للعمل.

كان هذا الأسلوب في الموضة منذ أكثر من 70 عاماً حتى الآن.

سترة مع أزرار

السترات البليزر ذات الزرين رسمية للغاية وأكثر شيوعاً من السترة العادية ذات الزر الواحد.

يحتوي هذا الموديل على نسيج أكثر ويغطي قميصك، على عكس الأزرار المفردة.

ينتقل الناس من السترة أحادية الصدر لأن فكرة السترة الرسمية قد تغيرت بمرور الوقت.

سترة بيبلوم

السترة البليزر بنمط Peplum خيالية بشكل لا يصدق وتأخذ شكل قطع البيبلوم.

هناك شيء ما حول هذا الخفض يجعل هذه تبدو لا تقاوم ويمكنك الحصول على كل من المتغيرات الأنيقة والرسمية في هذه.

فهي تبدو رائعة بشكل استثنائي مع التنانير الرسمية والسراويل القصيرة.

بليزر الشلال

السترة الشلال ليست سترة في حد ذاتها، لكنها أفضل من السترة التي تتغاضى عنها.

هذه قطعة يمكن استخدامها على مدار السنة وسيبدو مذهلاً مع الفستان بالإضافة إلى زوج من السراويل القصيرة خلال الأشهر الحارة وهو مثالي لتلك الأيام أو الليالي الباردة.

كيف ترتدي السترة

السترة مع قميص: كانت السترات المستخدمة للعمل تعني بدلة مطابقة كاملة، لكن هذا تغير الآن، بينما لا حرج في ارتداء بدلات متطابقة، فإن مطابقة الفواصل هي الشيء الجديد، نصقي تنورة مستقيمة وقميص أبيض بأزرار مع سترة ذات صدر واحد بني متقلب تبدو أكثر أناقة.

سترة غير رسمية مع الجينز الضيق: إذا كنتِ ترغبين في التباهي بساقيك في بنطلون جينز ضيق وإقران ذلك مع السترة، فاختاري قميص عادي ويفضل أن يكون أبيض مع سترة غير رسمية واستبدلي بنطلونك الجينز المستقيم مع بنطلون ليجينز أو جينز ضيق.

بليزر أسود مزين: سترتقي السترة المزينة بالترتر مع السراويل المطبوعة بمظهر الحفلة الخاص بكِ إلى مستوى جديد تماماً، إذا كانت السترة تأتي بحافة ترتر بسيطة، فاختاري بلوزة بالترتر أو فقط التزمي بالأساسيات مثل البلوزات الحريري مع حذاء أنيق بكعب عالِ.

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