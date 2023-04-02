موديلات ساعات فاخّرة لهذا العام

سواء كنتِ تبحثين عن هدية لأحبائك أو إضافة جديدة إلى مجموعة الساعات الخاصة بكِ، فلدينا ساعة من أجلك، من مجموعة الذهب الأنيقة الجديدة التي قدمتها Bell & Ross إلى ساعة محدودة الإصدار من Hublot، هناك شيء لكل عشاق الساعات الفاخرة، إليكم تقريراً موجزاً ​​عن بعض الساعات الجديرة بالاستثمار والتي تم إدراجها في قائمتنا لعام 2023!

ساعة بيل وروس Bell & Ross

يقدم Bell & Ross أحدث هيكل BR 05 من الذهب، تجمع هذه الساعة الذهبية المهيكلة بين الطابع الحضري والأنيق وهي إضافة ملونة ولكنها راقية إلى المجموعة.

مرة أخرى، تتجاوز الشركة إعادة تفسير الساعات للأدوات التقنية المستوحاة من عالم الطيران، مع خطوطها المميزة والمعاصرة المقترنة بنسب مثالية، تدمج المجموعة كلاً من التقنيات والجماليات.

يجذب السطح الملون للقرص، الانتباه الفوري بحركته التي تبدو شفافة من خلال التأثيرات المتناقضة وآلية رائعة تجعل الساعة تنبض بالحياة.

ساعة لونجين Longines

ساعة لونجين لديها شيء من أجلك، يقدم لكِ صانع الساعات Pilot Majitek الذي تم إصلاحه بالكامل بميزات تقنية ومريحة جديدة، مع النسب المعدلة وشكل الوسادة المنحني قليلاً والمزيد من العروات الدائرية.

تم تصميم الساعة لمواكبة الاتجاهات الحالية، عند موضع الساعة 9، تم تجهيز الجزء الخارجي من العلبة الفولاذية بلوحة تذكارية لعام "1935".

هذا هو التاريخ الأصلي لطراز لونجين "Majetek" الأول، تضمن الساعة المصممة للطيارين أيضاً مقاومة الماء حتى عمق 100 متر مع نظام الحافة الخارجية الدوار وزجاج الياقوت.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل هذه الساعة الميكانيكية الدقيقة الجديدة بواسطة عيار Longines L893.6 الحصري، المجهزة بنابض توازن من السيليكون مقاوم مغناطيسياً يحتوي على احتياطي طاقة لمدة 72 ساعة.

ساعة ريتشارد ميل Richard Mille

يقدم Richard Mille ساعة RM 07-04 الأوتوماتيكية الرياضية (أول ساعة مصنوعة للرياضيات) بمركبات تقنية فائقة التحمل، تنضح بالطاقة والقوة والعاطفة.

يضمن Richard Mille صلابة التجميع مع اللوح الأساسي والجسور المصنوعة من التيتانيوم من الدرجة الخامسة.

خضعت هذه الحركة أيضاً لسلسلة من الاختبارات الصارمة لتأكيد مقاومتها حتى 5000 جرام من التسارع، مما يثبت أنها تستحق تماماً مؤهلاتها الرياضية.

تأتي هذه الساعة بستة ألوان: أسود لطراز Carbon TPT® بالإضافة إلى الأبيض الكريمي والبنفسجي والوردي السلمون والأخضر والأزرق الداكن لخمسة قطع كوارتز TPT®.

تم تجهيز جميع الحركات بخصائص قوية مصممة للأنشطة الرياضية المكثفة مثل الخفة أو الخصائص غير المسببة للحساسية أو مقاومة الصدمات أو الأشعة فوق البنفسجية.

ساعة هوبلو Hublot

هذه الساعة ذات إصدار محدود تم إنتاجها حصرياً لهواة الجمع في ماليزيا، تقدم Hublot الموديل المكون من 88 قطعة، Spirit of Big Bang Carbon White.

تماماً مثل الكون الذي ينفجر إلى الوجود من نقطة واحدة من الطاقة اللانهائية (المعروفة أيضاً باسم Big Bang)، في نفس الرغبة في المجموعة.

باستخدام الكربون وهو مادة نادرة ومتطورة للغاية في عالم صناعة الساعات، تثبت Hublot مكانتها كواحدة من أفضل الشركات المصنعة للساعات التي لديها القدرة على استخدامها بأي مهارة.

الساعة مصنوعة بتصميم ثوري ومواد عالية التقنية من السيراميك الملون والياقوت والسبائك المعدنية الثمينة مثل الذهب السحري إلى ألياف الكربون البيضاء المرقطة بشوائب مركبة.

تحيي هذه الساعة النادرة عام الأرنب في عام 2023.

ساعة الكسندر شوروخوف Alexander Shorokhoff

عادت سلسلة Babylonian للاحتفال بالذكرى الثلاثين للعلامة التجارية، البابلي الثالث هو الخليفة الثالث للسلسلة الجميلة، حيث يتم إطلاقه الآن في علبة مقاس 43.5 مم بسبب ارتفاع الطلب.

يتكون الميناء من جزأين: مع علامات زودياك محفورة ومحفورة يدوياً على الجزء السفلي بينما يتميز الجزء العلوي بحلقتين من عرق اللؤلؤ وتطبيقات للساعات.

قوارب الحركة المنقوشة والمكررة حديثاً عبارة عن جسر للغطاء الأمامي بهيكل عظمي ومنقوش يدوياً ومطلي بالروديوم، مع اللوحة والجسور الأخرى للحركة مطلية بالذهب الأصفر.

في الجزء الخلفي من الحركة، تم الانتهاء من لوحة إضافية بهيكل جميل مطلي بالروديوم.

تخلق حركة اللمسة النهائية ذات اللونين تبايناً وتعطي مظهراً نبيلاً لهذه الساعة النادرة.

يحتوي هذا الطراز الاستثنائي في علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ على 49 قطعة محدودة فقط مخصصة للاحتفال بالذكرى السنوية.

ساعة H. Moser & Cie.

في تطور نادر للموديل الأيقوني، يقدم H. Moser & Cie التقويم الدائم مع أول استخدام على الإطلاق لعلبة التنتالوم، يأتي هذا المعدن النادر والمرموق في ظلال أنثراسيت والأزرق، معززاً بتقنية الأسلاف المتمثلة في المينا.

تتميز الساعة بألوان نابضة بالحياة وملمس معاصر للغاية لإضفاء الحيوية عليها.

التنتالوم عالي الكثافة والقوة ويوفر خصائص مضادة للتآكل تجمع بين الجمال والمتانة.

لإبراز فلسفتها المبسطة، تمت إزالة شعار العلامة التجارية وجميع المؤشرات ولم يتبق سوى الساعة 12 و 6 لعرض الجمال الكامل لمينا "Grand Feu".

ساعة أوليس ناردين Ulysse Nardin

هذا المصنع المستقل يعيد اختراع الساعات الفاخرة مع Blast Tourbillion Blue & Gold الجديد كلياً.

هذه الساعة مستوحاة من خطوط طائرة متخفية، يعبر تصميمها الرائد عن قوتها الكاملة من خلال تجاور الألوان والمواد.

صُمم Blast Tourbillion Blue & Gold بمكونات متناوبة من الذهب الوردي وتيتانيوم PVD الأزرق ويتميز بأسطح مطلية بالساتان وعلبة قوية مقاس 45 مم تضمن مقاومة الماء حتى 50 متراً.

تشمل الميزات الخاصة احتياطي الطاقة لمدة ثلاثة أيام وتوربيليون طائر أوتوماتيكي من السيليكون يتأرجح بتردد 2.5 هرتز.

يسمح هذا للضوء بالاختراق من خلال ساعة العمل المفتوحة، مما يضيء الإنجاز الفني لآلية الوقت غير العادية هذه.

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