أسعار صادمة لأجدد حلويات رمضان.. ايه الفرق بين المكشكشة والقشطوطة؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال شهر رمضان المبارك، تتنافس محال الحلوى في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر في عالم صناعة الحلويات وأطباقها المختلفة، وشهد الموسم الرمضاني لهذا العام، ظهور العديد من الأطباق الجديدة ذات المسميات غير الشائعة والتي جاءت غريبة على الأسماع، وتصدرت أحاديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر.

قائمة بأغرب وصفات الحلوى في رمضان 2023

ومع متابعة قوائم الحلوى الجديدة بعدد من المحال الشهيرة في صناعة الحلويات، تم الإعلان عن عدد من الأصناف الجديدة ذات الأسماء الغريبة، وهو ما تسبب في سخرية الكثيرين من تلك المسميات، مع الاندهاش من أسعارها، إذ تم طرح بعضها مقابل أسعار باهظة بصورة ملحوظة.

1- مكشكشة بالحليب

تم الإعلان عن حلوى جديدة عُرفت باسم المكشكشة بالحليب، والتي بلغ سعرها 455 جنيها، وهي عبارة عن طريقة من طرق تحضير الجلاش المضاف إليه الحليب مع المكسرات.

2- مدحرجة بالفسدق

فيما تم طرح صنف آخر جاء باسم مدحرجة بالفسدق، والذي وصل سعره إلى 445 جنيها.

3- غرقانة بالجاندويا

صنف آخر جاء باسم غرقانة بالجاندويا، وبلغ سعره 485 جنيها.

3- شرقانة بالقشطة

فيما وصل سعر طبق الشرقانة بالقشطة إلى 475 جنيها.

4- المدلوقة

طبق آخر باسم المدلوقة وصل سعره لـ445 جنيها.

5- المقلوبة

فيما تم طرح طبق المقلوبة مقابل 445 جنيها.

6- القشطوطة

طرح القطعة الواحدة من القشطوطة مقابل 55 جنيهًا، وهي عبارة عن نوع من أنواع الكيك التي تقدم بشكل مختلف، مضاف إليها الزبدة والحليب.

7- اللايصة والهايصة

أحد المحال الشهيرة الأخرى طرح طبقين جديدين للحلوى، الذين لاقوا تفاعلًا وسخرية كبيرة أيضًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لأسمائهم الغريبة وهما «اللايصة» و«الهايصة»، حيث تم بيع القطعة منهم مقابل 295 جنيهًا.