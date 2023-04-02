حمل ياسمين عبدالعزيز ومنة فضالي في خطر.. ماذا سيفعل جابر الكوماندا وجعفر العمدة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال أحداث مسلسلات رمضان تتصاعد الأحداث بمشاهد ومواقف جديدة، ومن هذه الأحداث حمل ياسمين عبد العزيز في مسلسل ضرب نار، ومنة فضالي في مسلسل جعفر العمدة، وكلاهما يواجهان العديد من المشاكل، وبين هذه الأزمات دفع العديد من الجمهور للتساؤل كيف يتصرف جابر الكوماندا وجعفر العمدة؟

ياسمين عبد العزيز في مسلسل ضرب نار

أُصيبت «مهرة»، الدور الذي تجسده ياسمين عبد العزيز، في مسلسل ضرب نار بصدمة كبيرة، عندما جاءت الشرطة إلى المنزل، لطلب زوجها «جابر الكوماندا»، الذي يجسده أحمد العوضي، ليخبرها الشرطي أنه يوزع أدوية مغشوشة، وتوفى أشخاص بسبب ذلك، ثم تذهب إلى الطبيب لتعرف بحملها في الشهر الثاني.

ويتبين أن حملها في خطر، إذ ينصحها الطبيب بالمتابعة والاهتمام بحالتها الصحية، ثم ينتقل المشهد والعوضي يحاول تبرير موقفه لها، وبين حيرة كبيرة يتوقع المشاهدين ماذا سيفعل جابر الكوماندا في الحلقات القادمة.

حمل منة فضالي في جعفر العمدة

انتهت حلقة أمس من مسلسل جعفر العمدة، و«نرجس»، الدور الذي تجسده منة فضالي، تخبر «جعفر» أنها حامل ليصاب بالصدمة الشديدة، إذ أنه منع كل زوجاته من الإنجاب، بسبب الحادثة الماضية في خطف ابنه من مي الكساب، وعدم اكتمال حمل إيمان العاصي مما سبب له حساسية من الأمر.

وهو ما دفع الكثيرين من الخوف على حملها، والرغبة في معرفة كيف سيتصرف جعفر العمدة، والتساؤل عن كيف يتصرف جعفر في حملها، خاصةً أنها فعلت ذلك دون علمه أو إخباره بالأمر.