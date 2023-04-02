7 حالات تتسبب في قطع المعاش.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحصل عدد كبير من المواطنين على المعاش، بعد وصولهم سن الستين وانتهاء فترة عملهم، وتوجد بعض الحالات التي يتم فيها قطع المعاش المستحق، إذ يتعرض البعض لقطع معاشه دون معرفة الأسباب في إيقاف المعاش، لذا نقدم لكم 7 حالات تتسبب فى قطع المعاش، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

7 حالات تتسبب فى قطع المعاش

جاءت الحالات التي تتسبب في قطع المعاش، وفقًا لما نصته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على مجموعة من الحالات وهم كالتالي:

- وفاة المستحق وذلك من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالي لشهر الوفاة.

ـ زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك حالة العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

حالات قطع المعاش

ـ الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ـ من الحالات التي تتسبب في قطع المعاش، الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

قطع المعاش

- بلوغ الابن أو الاخ الحاصل على مؤهل نهائي، لا يقل عن الليسانس أو البكارلويوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين، أو الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة، وذلك من أول الشهر التالي لتاريخ بلوغ السن أو الالتحاق بعمل أو مزالة مهنة بحسب الأحوال.

- بلوغ الابن أو الأخ الحاصل على مؤهل نهائي، يقل عن الليسانس أو البكارلويوس أو ما يعادلهما سن الرابعة والعشرين، أو التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة، وذلك من أول الشهر لتاريخ بلوغ السن أو الالتحاق بالعمل أو مزاوالة المهنة بحسب الأحوال.