إمتى تاكلي الحلويات في رمضان؟.. «الصحة» تكشف التوقيت المناسب والكمية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الحلويات في شهر رمضان، من الأمور التي يحبها الكثير من الأشخاص، فبعد ساعات طويلة من الصيام، يرغب الشخص في تناولها، وذلك لمنح الجسم بعضًا من السكر الذي خسره في تلك الفترة، ومعظمهم لا يعرف ما التوقيت المناسب أو الكمية المفروض أخذها من الحلويات، كما تعد الحلوى الشهية والغنية بالسكريات من الأساسيات الموجودة على الموائد الرمضانية، ويصعب على الصائمين مقاومتها، لينتهي بهم المطاف متجاوزين الحد الموصى به طبيًا في تناولها.

لذا يستعرض «هن» خلال التقرير التالي، التوقيت المناسب لتناول الحلويات، ونصائح للتقليل من فرص الإصابة بالأمراض نتيجة تناول كميات كبيرة بشكل مفرط.

التوقيت المناسب لتناول الحلويات في رمضان

أشارت وزارة الصحة المصرية، في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه من الضروري عدم تناول كميات كبيرة من الحلويات بعد الإفطار مباشرة، وإنما يفضل تناولها على فترات مختلفة، في المدة ما بين الإفطار والسحور، وذلك حتى لا تسبب مشكلات صحية، كزيادة الوزن، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ما الكمية المناسبة لتناول الحلويات في رمضان؟

وأوضحت وزارة الصحة، أنّ الكمية التي يمكن أن يتناولها الشخص من الحلويات، ولا يحدث معها آثار جانبية كبيرة، هي قطعة صغيرة بحجم أصابع اليد أو قطعتي قطايف في اليوم، وذلك للحفاظ على وزن الجسم، ومواصلة شهر رمضان دون أي مشاكل صحية.

كمية السكر المسموح بها عند منظمة الصحة العالمية

وفي هذا الصدد، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ كمية السكر المسموح بها يوميًا، تبلغ 25 جرامًا كحد أقصى، موضحة أن هذه الكمية تعادل 6 ملاعق من الشاي.

وأضافت «المنظمة» عبر موقعها الرسمي، أنّ الإفراط في تناول الحلويات، يؤثر بشكل كبير على الصحة والجمال، إذ إنه يرفع خطر الإصابة بالسكري، التسوس، البدانة والتجاعيد.