نصائح مهمة لتجاوز فترة الانفصال.. تعرضت لها شيرين في مسلسل مذكرات زوج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فترة الانفصال بعد الارتباط لسنوات طويلة خاصة بعد نشوب قصة حب بين الطرفين، إحدى الأزمات التي استعرضتها أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج، بعد أن نصحت نجيبة وتلعب دورها الفنانة سماء إبراهيم، صديقتها شيرين وتجسد شخصيتها عائشة بن أحمد، بمحاولة التركيز في حياتها، وتخطي أزمة انفصالها عن زوجها رؤوف الذي يلعب دوره طارق لطفي.

نصائح لتخطي أزمة الانفصال من شريك الحياة

وتعد فترة الانفصال بعد استمرار قصة حب بين طرفين، من أصعب الفترات التي تعيشها الفتاة بشكل خاص، وهو ما تتعرض له شيرين خلال أحداث مسلسل مذكرات زوج، لذلك هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لتجاوز هذه الأزمة بسهولة، وفق ما كشفت الدكتورة هالة حماد، استشاري الصحة النفسية، والعلاقات الأسرية في تصريحات سابقة لـ«هن».

ونصحت استشاري العلاقات الأسرية، بضرورة اتباع بعض النصائح للحفاظ على السلامة النفسية، والتغلب على أزمة الانفصال عن شريك الحياة، خاصة إن كانت العلاقة استمرت لوقت طويل بين الطرفين، وتتمثل هذه النصائح في كل من:

1- ضرورة عمل الشخص على إعادة بناء وترتيب حساباته مرة أخرى بشكل جيد.

2- اللجوء إلى الأسرة والأصدقاء، ومحاولة قضاء أوقات طويلة معهم.

3- العمل على إعادة بناء الثقة بالنفس، لأن خطوة الانفصال تقلل من هذا الشعور داخل الشخص.

4- تطوير العمل والحياة.

5- ممارسة الرياضة باستمرار.

6- التطوير من الأداء داخل العمل، والتركيز على النجاح به.

7- الاهتمام بالمظهر جيدًا لتعزيز الثقة في النفس.