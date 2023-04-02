سيدة تنجو من انفجار ضخم بمعجزة.. كيف أنقذتها الشوكولاتة السائلة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أمر أشبه بمعجزة سطرها القدر، إذ نجت سيدة أمريكية من انفجار ضخم، بعد أن اشتعلت النيران في جسدها وبقيت تحت الأنقاض لساعات طويلة، وهو ما أدهش جميع المتواجدين من أفراد فرق الإنقاذ.

انفجار ضخم ونجاة السيدة

وفق ما ذكرت صحيفة «مترو» البريطانية، أن السيدة الأمريكية نجت من انفجار ضخم وقع بأحد مصانع الشوكولاتة الكبرى، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الذي نتج عنه تدمير مبنى، وإلحاق الأضرار بعدد من المساكن المجاورة.

وخلّف الانفجار الكبير مصرع 7 أشخاص، فيما نجت السيدة التي تدعى باتريشيا بورخيس، وتبلغ من العمر 50 عامًا، بعد اشتعال النيران في ذراعيها، وسرعان ما سقطت في وعاء كبير من الشوكولاتة السائلة أسفل بناية المصنع.

الشوكولاتة السائلة تنقذ السيدة من الموت

وكشفت التقارير أنّ الشوكولاتة السائلة أخمدت النيران في ذراعي السيدة بورخيس المحترقة، لكن انتهى بها المطاف بكسر عظمة الترقوة وكعبيها، وقضت 9 ساعات أسفل الأنقاض في انتظار المساعدة، وأن يسمع صراخها أي شخص.

وسقطت السيدة الأمريكية على ارتفاع 4 أقدام و10 بوصات في وعاء ضخم به سائل الشوكولاتة، التي أخمدت ألسنة اللهب بجسدها، لكن تأثير السقوط انتهى بكسر قدميها، وفي النهاية تمكنت من الخروج من الحوض بعد 9 ساعات من الانتظار.

وفي تصريحات لها، قالت السيدة الخمسينية، في مقابلة داخل المستشفى التي تتلقى بها العلاج، «عندما بدأت أشعر بالحرق، اعتقدت أن هذه هي النهاية بالنسبة لي، لكن سقوطي كان هو سبب إنقاذي من الموت».