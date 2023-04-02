فنانات نجحن في تجسيد دور الصعيدية بدراما رمضان.. «سميحة أيوب في حتة تانية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يعد دور المرأة الصعيدية من الأدوار التي تمثل تحديا كبيرا أمام الفنانات، لما يتطلبه من تحضيرات واستعدادات خاصة، للتمكن من التحدث بلهجة صعيدية بصورة متمكنة، وهو ما نجح في تقديمه عدد من الفنانات خلال موسم رمضان الدرامي الحالي.

وخلال دراما رمضان الحالي، نجح عدد من الفنانات في تجسيد دور المرأة الصعيدية ببراعة، وهو ما لاقى إشادات واسعة نحوهن من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية.

نيللي كريم في عملة نادرة

للمرة الأولى نجحت الفنانة نيللي كريم في تجسيد دور المرأة الصعيدية ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، من خلال تقديم شخصية سيدة تبحث عن حقها في الميراث، وسط عادات أهل الصعيد الصارمة، وهو ما يضعها في العديد من المشكلات.

سهير المرشدي في ضرب نار

بموهبتها القوية عادت الفنانة سهير المرشدي من جديد أمام الشاشات، بتجسيدها دور والدة جابر الكومندا، الذي يلعب دوره الفنان أحمد العوضي، ضمن أحداث مسلسل ضرب نار، إذ تقدم شخصية الأم التي تحاول مساعدة ابنها وحمايته من مشكلات الثأر في الصعيد.

سميحة أيوب في حضرة العمدة

هي فنانة من العيار الثقيل، اشتهرت في تسعينيات القرن الماضي بلعب دور المرأة الصعيدية الجادة، لتعاود مجددا بعد أكثر من 20 عاما، لتجسيد الشخصية ذاتها ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة، إذ تقدم الفنانة سميحة أيوب دور الحاجة صفية جدة روبي، التي تجسد دور حضرة العمدة، وتساعد حفيدتها على تحدي الأزمات التي تواجهها بعد الوصول لهذا المنصب في قريتهم.

فريدة سيف النصر في عملة نادرة

كما نجحت الفنانة فريدة سيف النصر في تقديم شخصية الحما الصعيدية شديدة الشخصية مع زوجة ابنها دون هوادة، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة.

ناقد فني: للدراما الصعيدية سحرها الفريد

عادة ما يكون لقصص دراما الصعيد مكانًا كبيرًا بين الأعمال المختلفة، خاصة خلال السباق الدرامي الرمضاني، وهو ما علق عليه أحمد سعد الدين، الناقد الفني، خلال تصريحاته لـ«هن»، قائلًا إنه هناك دائمًا ما يُعرف بـ سحر الدراما الصعيدية، إذ يفضل العديد من المؤلفين والكُتّاب إلى عرضها وتقديمها لما تحويه من قصص مشوقة، وعادات وأعراف خاصة بها، وهي ما تجعلها بمثابة قماشة واسعة لكتابة الأعمال المختلفة، «الصعيد في دراما كتير جدًا ولما بتتنقل للشاشة الناس بتحبها، لأن ليه عادات وتقاليد خاصة، وبيمتلك المتناقضات كلها لذلك فهو يمتلك كل عناصر الجذب».

نيللي كريم نجحت في دور «نادرة» وإشادة بـ فريدة سيف النصر

بأداء بارع تمكنت كل فنانة خلال موسم دراما رمضان الحالي من تقديم دور المرأة الصعيدية كما هو مرسوم لها، إذ نجحت نيللي كريم في تقديم دور المرأة الصعيدية ببراعة، «قدرت تمسك الشخصية حلو جدًا، لأنها قوية طول الوقت».. حسب أحمد سعد الدين.

أما عن تقديم الفنانة فريدة سيف النصر، شخصية الحما الصعبة خلال أحداث مسلسل عملة نادرة، قال أحمد سعد الدين إن الأولى تمكنت من تجسيد الشخصية على الشاشة بأداء قوي كعادتها.

«سميحة أيوب خارج المنافسة»، هكذا وصف الناقد الفني أداء الفنانة القديرة خلال مشاركتها في تقديم دور الجدة الصعيدية بمسلسل حضرة العمدة، مستطردًا: «مينفعش تُقارن بعد خبرة أكتر من 70 سنة في التمثيل».

وكعادتها تمكنت الفنانة سهير المرشدي من تقديم دور الأم الصعيدية التي تحاول إبعاد ابنها عن مشاكل الثأر بقوة، وذلك ضمن أحداث مسلسل ضرب نار، إذ قال عنها أحمد سعد الدين، إنها أضافت للدور وليس العكس.