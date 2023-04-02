موعد الموجة الحارة المقبلة.. وتحذيرات من «الصحة» للمواطنين

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينتظر المواطنون خلال الساعات المقبلة، تباينا في حالة الطقس، إذ ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا على موعد مع موجة حارة تابعة لموجة الصقيع الحالية، وفقًا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة، وموعد ذروة الموجة الحارة، إذ تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 35 درجة مئوية، ويبدأ ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي بدءاً من صباح غد الأحد، وفق تصريحات منار غانم، لتليفزيون «الوطن».

موعد ذروة الموجة الحارة

وبحسب الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تبدأ الموجة الحارة، وفق منار، من يوم الثلاثاء المقبل وتنتهى يوم الجمعة الموافق 7 أبريل الحالي، لافتة إلى أنه ستكون الأجواء حارة فترة النهار على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

كيف تتجنب مخاطر الموجة الحارة؟

وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نصائح لتجنب الموجة الحارة، جاءت على النحو التالي:

نصائح لتجنب الموجة الحارة

تجنب الأنشطة الشاقة خلال أشد ساعات اليوم حرارة.

إذا أضطررت للخروج في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، أحرص على أن تتناول السوائل والمياة في وجبة السحور، والاستراحة في أماكن باردة.

تنظيم وقتك ومجهودك بين أوقات الصباح، وفي المساء، حتى لا تقضي ساعات طويلة في الطقس الحار.

تناول أدويتك الطبية، إذا كنت ممن يعاني من مشكلات صحية أوقات الطقس الحار.

هاني الناظر يحذر ويقدم نصائحه

وعلى الجانب الآخر، حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، من موجة الحر التي تجتاح البلاد، موضحًا أنها قد تتسبب في فقدان الأملاح من الجسم بسبب التعرق الغزير، مُقدمًا روشتة للتعامل مع موجة الحر، خلال حديثه لـ «هُن» جاءت كالتالي:

التقليل من المجهود الجسدي الشاق أثناء النهار.

ابتعد عن ممارسة الرياضة صباحًا، والاكتفاء بممارستها مساءً.

تناول 3 لترات ماء على مدار اليوم.

تجنب المشروبات الساخنة.

الإكثار من تناول الخضروات الغنية بالمياة، مثل الطماطم والباذنجان والفلفل الألوان والبطاطس والسبانخ والبنجر واللفت، ومن الفواكه الموز والعنب والتين والبطيخ والكانتالوب.

ما مخاطر الموجة الحارة؟

وأوضح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، مخاطر الموجة الحارة، على النحو التالي:

جفاف الجلد واحمراره.

الرغبة الخفيفة في الحكة.

شد عضلي مؤلم

صداع

رغبة في القيء

هبوط شديد

فقدان للوعي بسبب المجهود الزائد