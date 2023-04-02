يسرا تخطف الأنظار بإطلالاتها المبهجة في 1000 حمد الله على السلامة.. تاني سنة أناقة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في أجواء مبهجة فكاهية تدور أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة للفنانة يسرا، الذي تدور أحداثه حول الدكتورة سميحة التي تقرر بعد وفاة زوجها ترك كندا والعودة إلى مصر بعد مرور أكثر من 25 عامًا، برفقة أبنائها سماح وسامح لاسترداد ورثهم.

إطلالات يسرا تخطف الأنظار

كعادتها مع تمكنت الفنانة يسرا من خطف الأنظار نحوها بقوة مع عرض أولى حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، وذلك بإطلالاتها الجذابة والمبهجة التي تناسبت مع أحداث العمل.

وفي السطور الآتية، يستعرض «هن» أبرز إطلالات للفنانة يسرا، ضمن أولى حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.

بداية من البرومو الرسمي للعمل، ظهرت الفنانة يسرا خلاله مرتدية سترة باللون البنفسجي وأسفلها قميص حريري باللون الأخضر الفاتح، مع تسريحة شعر الشخصية التي تجسدها وهي الدكتور سميحة.

وفي أحد مشاهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، ظهرت يسرا وهي مرتدية بلوفر باللون «الأوف وايت» ويعلوها بالطو باللون «البينك».

ولم يكن هذا هو المشهد الوحيد الذي ظهرت خلاله يسرا باللون «البينك»، إذ تعددت مشاهدها باللون ذاته لكن بإطلالات مختلفة خلال أحداث العمل.

يسرا تخطف الأنظار بملابسها في مسلسل أحلام سعيدة

وفي دراما رمضان الماضي، تألقت الفنانة يسرا بعدد من الإطلالات المستوحاة من أناقة ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وذلك ضمن أحداث مسلسلها أحلام سعيدة، وهو ما جذب الأنظار نحوها بقوة على مدار عرض حلقات العمل.

وخلال مسلسل أحلام سعيدة جسدت يسرا شخصية «ديدي»، التي ظهرت متأثرة بأزياء حقبة الستينيات، إلى جانب عيشها لفترة كبيرة في العاصمة الفرنسية باريس، لتظهر بملابس وتصميمات تتناسب مع دورها، وهو ما تمثل في ارتداءها الفساتين الأنيقة المصحوبة بـ«شابو» أو قبعات الرأس، والقفازات الجلدية المميزة.