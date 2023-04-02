سحور 11 رمضان .. تعرفي على طريقة شوربة العدس التقليدية مع سلطة خضراء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لسحور 11 رمضان لن تجدي أفضل من وصفة شوربة العدس التقليدية، والتي تعتبر أكثر أنواع الحساء الشائعة في شهر رمضان، كما أنها سهلة التحضير وغنيّة بالمغذّيات الضرورية للصائم ومشبعة للغاية، في وجبة السحور قدميها بشكل مميز لأطفال مع البيض المسلوق والسلطات والخبز المحمص، إذ اكتسبت شكل مميز سيحبها الأطفال بدلاً من الاعتراض على العدس بشكل عام، وفقاً لموقع مجلة «elle» الفرنسية.

مكونات شوربة العدس للسحور

1/2 كيلو عدس أحمر

8 أكواب ماء

حبة بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

مكعب مرق دجاج

حبة بطاطس

حبة جزرة

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملح حسب الرغبة

رشة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير شوربة العدس

لتجهيز شوربة العدس التقليدية بشكل مميز وطعم يحبه أطفالك على مائدة سحور 11 رمضان، أولا في إناء كبير، سخني الزيت على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبيه لمدة دقيقتين حتى يتغيّرر لونه، ثم بعد ذلك أضيفي العدس، وقلبيه لمدة دقيقتين.

في الخطوة التالية من تجهيز شوربة العدس أضيفي الماء ومكعب مرق الدجاج والكمون، وقلبي جيدًا، ثم أضيفي البطاطس والجزرة المقشّرة والمقطّعة ثم اتركي المكونات حتى تغلي.

بعد ذلك غطي القدر، واتركي العدس على نار هادئة جدًّا لمدة 35 – 40 دقيقة حتى ينضج، ثم اتركي العدس يبرد، ثم اهرسيه في الخلاط الكهربائي، حتى يُصبح ناعمًا.

أخيراً صفي العدس ثم ضعيه على النار مرةً أخرى مع التحريك باستمرار حتى يغلي العدس، و قدّمي شوربة العدس مع الخبز المحمص وعصير الليمون، يمكن أيضاً تجهيز طبق سلطة خضراء تحتوي على مكونات غذائية منها البنجر والجزر بجانب المكونات الأساسية لها وهي الخيار والطماطم والخس وكذلك البصل إذا إرادتي، ويمكن إضافة الكزبرة إليها أو الجرجير وزينيها بالخضروات الكاملة بشكل وردة ثم قدميها.