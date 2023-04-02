طريقة عمل الفسيخ بالصور خطوة بخطوة.. «أحلى أكلة بيتي»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الفسيخ بالصور خطوة بخطوة، واحدة من أشهر الوصفات التي تبحث عنها السيدات، خاصة مع اقتراب مرور النصف الأول من شهر رمضان، لإعداد الوجبة الشهيرة وتحضيرها قبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتبحث ربات المنازل عن طريقة عمل الفسيخ بالصور خطوة بخطوة، والأسماك المملحة في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج، لضمان جودته ونظافته.

ويقدم لكِ «هُن» طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية، في السطور التالية، بطريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات بسيطة وسهلة لربات البيوت بأقل التكلفة.

مقادير عمل الفسيخ بالصور خطوة بخطوة

- سمك بوري كميات حسب الرغبة.

- كوب ملح.

- نصف كوب كركم.

- نصف كوب شطة ناعمة.

- نصف كوب بابريكا.

- 6 فصوص حبهان.

طريقة عمل الفسيخ بطريقة سهلة

- احضري وعاء عميقًا في البداية، واخلطي به المكونات السابق ذكرها، عدا السمك.

- اغسلي السمك البوري جيدًا، واتركيه لمدة 3 ساعات حتى يُصفى.

- احضري السمك بعد التصفية تمامًا، واحشي الخياشيم بالخليط جيدًا، وقلبيها جيدًا من جميع الجهات.

- ضعي السمك على ورق نايلون وضيفي إليه جزءًا من الخليط، ثم ضعيه في أكياس بالثلاجة.

- قليبه مرتين في اليوم الواحد، حتى تمام تخليله.

طريقة الفسيخ بالطحينة

- فسيخ مخلي.

- زيت.

- عصير ليمون.

- طحينة.

- خل.

طريقة عمل الفسيخ بالصور خطوة بخطوة

- في وعاء، اخلطي جميع المكونات الخل والزيت والماء وعصير الليمون والطحينة، مع بعضها البعض جيدًا.

- ضعي الفسيخ المخلي، في الخليط السابق مع التقليب المستمر.

- في الخطوة الثالثة، غطي الفسيخ جيدًا، وضعيه في الثلاجة ليلة كاملة.

- يقدم مع السلطة.

طريقة تحضير الفسيخ في المنزل

- في البداية، انزعي الشوك من الفسيخ جيدًا.

- اخلطيه مع الكمون والثوم.

- في وعاء آخر، ضعي زيت الزيتون والبابريكا وعصير الليمون، وشرائح الليمون والفلفل الحار والبصل، ثم اضربيها في الكبة جيدًا.

- اخلطي الفسيخ مع المكونات السابقة، ثم ضيفي المايونيز والطحينة، ويُقدم.