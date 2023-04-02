الامارات | «Newby London» تطلق مجموعتين من أصناف الشاي الفاخرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت Newby London، علامة الشاي الفاخرة، عن إطلاق مجموعة رمضان كريم ومجموعة الذواقة الرمضانية، بتصميم جديد لتتيح لعشاق الشاي فرصة الاستمتاع بأشهى خلطات وتوليفات الشاي خلال الشهر الفضيل.

وتوفر العلامة الأكثر شهرةً في العالم مجموعة واسعة من أصناف الشاي عالية الجودة، والمميزة بمذاقها الشهي وفوائدها الصحية الكبيرة.

وتتضمن مجموعة رمضان كريم 30 نكهة من خلطات الشاي الفاخرة، تتيح للذواقة فرصة الاستمتاع بمذاق جديد يومياً خلال الشهر الفضيل. ويضم كل قسم في صندوق الشاي ثلاثة أكياس شاي فاخرة، بما فيها الشاي الأسود والأخضر وشاي أولونج، إضافة إلى الخلطات بنكهات الأعشاب والفواكه. وتشكّل مجموعة أكياس الشاي جزءاً من مجموعة أكياس الشاي الكلاسيكية من Newby London المستوحاة من مجموعة «الباشمينا» الفاخرة من مؤسسة «إن سيثيا».

وتتضمن المجموعة الخلطات التالية: شاي إنجلش بريكفاست، وشاي زهر الياسمين، وشاي البابونج، وشاي إيرل جراي، وشاي النعناع المغربي، وشاي أسام، وشاي الليمون الأخضر، وشاي سمر بيريز، وشاي فيربينا، وشاي إنديان بريكفاست، وشاي إيرل جرين، وشاي النعناع، وشاي برايد أوف أفريكا، وشاي جينسينج أولونج، وشاي ثمر الورد والكركديه، وشاي دارجيلنج، وشاي جرين سينشا، وشاي ماسالا، وشاي سيلون، وشاي أورينتال سينشا، وشاي رويبوس أورانج، وشاي ميلك أولونج، والشاي الأسود بالزنجبيل.