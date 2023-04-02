الامارات | «مسحراتي» في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يعتد سكان دبي رؤية «المسحراتي» يجوب الشوارع وقت السحور، لكن «القرية العالمية» خلال موسمها الحالي، واحتفاءً بشهر رمضان المبارك، أتاحت لزوّارها اختبارهذه التجربة النادرة.

وضمن جملة عروض تراثية وفنية تجسّد ثقافة الشهر الفضيل وأجواءه، تقدم القرية عروض «المسحراتية» التقليدية من سورية ومصر والمغرب، الذين يتجولون في جميع أنحاء القرية العالمية، ليقدموا للضيوف من جميع أنحاء العالم لمحة عن واحد من أبرز التقاليد الرمضانية المحبوبة في العالم العربي.