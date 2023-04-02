الامارات | 5 نصائح لشعر طبيعي.. صحي ولامع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سواء كنتِ قد بدأتِ للتو رحلتكِ نحو الحصول على شعر طبيعي صحي، أو ترغبين في تجديد روتين العناية بجمالك في عام 2023، يعتبر إدراج أدوات «ذا هير أديكت» الخالية من الحرارة، التي تحتوي على مكونات طبيعية في روتين العناية اليومية بشعرك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح. حيث تعتبر منتجات «ذا هير أديكت» مثالية للحصول على إطلالة خالية من التجعد والتلف وجذابة، فضلاً عن أنها غنية بالزيوت المغذية. تترك الشعر رطباً تماماً وتمنحه ملمساً ناعماً ومظهراً مشرقاً، ما يشجع الأشخاص من جميع الأعمار على احتضان شعرهم الطبيعي.

• يتطلب الشعر الصحي نظاماً غذائياً معيناً وشرب كميات كبيرة من الماء.

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