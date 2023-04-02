الامارات | مجوهرات «بالعربي» في مطعم «فاراغو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فندق دبليو - شاطئ الميناء السياحي، عن إطلاق شراكة مميّزة خلال شهر رمضان المبارك مع مصمّمة المجوهرات ومؤسّسة علامة «بالعربي»، نادين قانصو، لتضع لمستها المميّزة على السحور في مطعم «فاراغو»، حيث سيعرض المطعم مجموعة من مجوهرات «بالعربي»، التي تحمل توقيع المصمّمة الموهوبة نادين قانصو، طوال الشهر الفضيل، ليتسنّى لروّاده الاستمتاع بجمالها وتسوّقها.

ويتيح المعرض المؤقت لمجوهرات «بالعربي» تجربة مميّزة لروّاد «فاراغو»، ويُضفي الرونق إلى المكان وإلى اللقاءات مع الأحباء.

وتُشكّل أجواء «فاراغو» المعاصرة والأنيسة الوجهة المثالية للقاءات، خصوصاً لقضاء الأمسيات الرمضانية مع الأحباء والاستمتاع بقائمة السحور اللذيذة. يزدان المطعم بديكور غني وفاخر يطغى عليه المخمل والتفاصيل الذهبية والذوق الرفيع، ويجمع بين الطابع التقليدي والأسلوب المعاصر.

تتنوّع تصاميم «بالعربي» بين الخواتم والأقراط والأساور والقلادات وأزرار القمصان، التي تستمدّ الوحي من جمال أحرف الأبجدية العربية والخط العربي بأشكاله الفنية اللافتة، حيث أصبح اسم نادين قانصو رائداً في مجال الإبداع، فتتسم تصاميمها بلغة بصرية معاصرة تتيح للعملاء التعبير عن نفسهم من خلال المجوهرات.