الامارات | أورزو الروبيان بالزعفران «أطباق الباستا متنوّعة.. ويمكن استخدامها بأشكال ومذاقات مختلفة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من خيرات الإمارات ومزارعها المستدامة، تقدم الشيف الإماراتية مريم الزعابي، من «إرث أبوظبي»، مجموعة من الوصفات الصحية سهلة التنفيذ لأكلات مستلهمة من تراث الإمارات بلمسات عصرية.

تتميز أطباق الباستا بتعدد وصفاتها، وكذلك تنوّع المكونات التي يمكن استخدامها في لتقديم المعكرونة بأشكال ومذاقات مختلفة تناسب الجميع، وفي الوقت نفسه، تساعد هذه الوصفات على إضفاء لمسات متجدّدة على مائدة رمضان بعيداً عن التكرار.

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